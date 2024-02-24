L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2194
E noi tutti continuiamo ad ammirare))))
Perché hai dovuto farne una questione così importante, ti chiedo....
Il circo se n'è andato, ma i clown sono rimasti.
Interessante esempio di campionamento di nuovi punti dal CVAE, un esempio di selezione della gamma per il campionamento (nello spazio delle caratteristiche). Trasformazione dello spazio delle caratteristiche. Visualizzazione di classi/distribuzionise ne avete uno in python, grande
Ecco la formulazione dell'autocoder variazionale, e la sua revisione in Keras con la creazione della sua funzione di perdita. Ci lavorerò stasera)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Sì, bene. Il mio tensore per qualche motivo non vuole alzarsi, quindi guarderò la torcia.
Non sono nemmeno tanto interessato all'implementazione, quanto all'approccio stesso. Come impostare le distribuzioni, interpretare, ecc. Perché ci sono diversi modi per farlo.
qui ci sono interessanti articoli 1, 2, danno un'intuizione di quello che sta succedendo internamente
Beh, ho fatto ... Non sono troppo contento del risultato... Ero più bravo a prevedere le linee di tendenza
la cosa interessante è che il prezzo non è appeso fuori nel canale previsto come molto come rimbalza fuori di esso quando si rompe
immagini... tutto dopo la linea verticale è una previsione
data fissata pubblicata nella pagina precedente
Stavo prevedendo le distribuzioni con n barre davanti (media e varianza). A seconda della distribuzione ho scelto una strategia. Imparato bene, su nuovi dati male.
Ma con il nuovo approccio di ricampionamento, potrebbe funzionare.
Ha temporeggiato per quattro anni. Durante questo periodo, avrebbe potuto fare 10.000 sterline in cantiere. Vediamo cosa succede. Non rovinerà tutto. E sarà sul lato positivo.
Sì... non è una cosa facile... Ho un'altra idea, se non funziona, non so cosa provare((
Sì, qualsiasi tentativo di prevedere i livelli è cento volte più difficile che prevedere un valore di traccia, tutto non è chiaro, bisogna inventare un sacco di cose nuove e non banali per implementare l'idea...
Ma è interessante, e ho un sogno roseo che funzionerà).