L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2201

Uladzimir Izerski:

Chi ti impedisce di scommettere sul serio e fare soldi?

O ci stai chiedendo il permesso?

Permesso accordato.

Sì, grazie...

È solo una soluzione locale, ci sono migliaia di soluzioni da trovare...

Testatelo, risolvete il problema dell'azione veloce, create il TC.

 
mytarmailS:

Bene, qui ce ne sono migliaia pronti su M5. Anche su qualsiasi TF è lo stesso.

g13

 
Uladzimir Izerski:

indicatore comune post factum secondario

 
mytarmailS:

Verbatim, tesoro)) Le frecce appaiono solo all'apertura di una nuova barra. Neanche una risatina)

 
Uladzimir Izerski:

beh hai già ridacchiato -10% sul segnale )))

il tuo indicatore funziona al 100%))

 
mytarmailS:

Un drawdown del 10% è un crash?

Ho un sacco di TS. E quale io applichi non è importante per prenderti in giro. Il segnale non è una forma di guadagno per me.

Immagino che nessuno dei vostri sistemi sopravviverà a 10 scambi senza perdere a un tale depo.

Lei vuole dimostrare il contrario. Provalo. Facciamoci una risata insieme).

 
Uladzimir Izerski:

Sì, -10% in tre giorni... in qualsiasi prop si otterrebbe un meritato calcio nel culo con uno scambio del genere.

Uladzimir Izerski:

e quale io usi per prenderti in giro non ha importanza.

Ahahaha, ci sentiamo umiliati)))

 
mytarmailS:

Uno molto saggio si è già cagato addosso ed è scappato. Presto anche tu scapperai ))))

 
Uladzimir Izerski:

Probabilmente....

solo chi resterà....

 
mytarmailS:

Ne arriveranno di nuovi. Ci sono molte persone come te, Mahim e Baxavs. Li sostituiranno.

Porteranno nuove idee).

