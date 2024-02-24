L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2198
E qual è l'intervallo di tempo massimo tra causa ed effetto, qualche statistica?
non ancora, non è un compito banale, è cento volte più difficile che prevedere un passo avanti o cose del genere...
devi capirlo da solo.
Ma faccio una contro-domanda: qual è lo scarto tra aprire una posizione e prendere uno stop, o tra aprire una posizione e prendere un take?
Stop and Take è un ordine limite, la forza che crea i livelli.
È ormai chiaro che questo concetto di "gap" non ha confini chiari ?
Questo è ciò che elibrario non ha capito
No, per tutti i parametri il mercato è una serie temporale, ma per struttura interna non lo è...
il mercato è guidato da ordini, ordini di mercato e ordini limite... sono quelli limite che creano livelli, canali, ecc...
non un solo metodo BP, e ce ne sono molti, tiene conto dell 'influenza degli ordini limite sul prezzo (BP) ...
Pensate che il prezzo raggiunga l'ordine limite e quindi si giri?
Pensi che il prezzo raggiunga il limite e si inverta per questo motivo?
Ne sono sicuro, ma questo è il mio imho, non la veritàCos'altro potrebbe essere la ragione? Mi stavo davvero chiedendo)
Se non risolvete il problema di come funzionano i robot dei grandi giocatori, niente funzionerà per voi.
Sì, ci sono livelli, ma sono sempre nuovi rispetto ai prezzi precedenti. Questo è il problema di non capire i mercati.
Se non risolvete il problema di come funzionano i robot dei grandi giocatori, niente funzionerà per voi.
Perché è così...
Un grande giocatore apre vendendo a piccoli giocatori, e chiude i suoi acquisti (vendite) usando gli stop loss(acquisti) degli stessi piccoli giocatori...
Gli stop loss si accumulano in un posto (grazie a yelders, gerbals e pro's), questo è il livello che puoi provare a prevederein teoria....
Perché no...
E perché i piccoli commercianti vendono dove i grandi comprano? Non ti sembra un'idea stupida?
Varia - a volte mettono davvero un muro di alto volume in un paio di livelli nella tazza e c'è meno attività dei compratori - per ragioni naturali c'è un'inversione.
Tuttavia, più spesso i livelli vengono difesi visivamente - i volumi iniziano ad affondare e il prezzo si inverte.
Se andiamo rapidamente ai livelli, la densità nella tazza si esaurisce, il che rende la crescita insostenibile, e chi vuole lasciare il mercato perderà molti soldi.
Cioè ci sono molte ragioni e devono essere considerate nell'insieme.
Aggiunto:
Ecco il limite superiore del canale di regressione come resistenza su Si oggi
Alexei, stai collegando lo scambio di forex solo da un punto di vista puramente speculativo. La parte speculativa è piccola. È difficile concentrarsi su di esso.
Guardo la puntata di Si e traggo conclusioni da quello che vedo.
Osservare il vetro.
E le banche speculano quando eseguono ordini di acquisto/vendita di valute di clienti, persone giuridiche.
Perché i piccoli vendono dove i grandi comprano? Non ti sembra un'idea stupida?
la domanda è sbagliata, ogni transazione è a due facce.
Per un grande giocatore che compra per un milione, qualcuno deve vendere per un milione .... stesso posto, stesso prezzo, stesso millisecondo...
il grande giocatore non può comprare dal vuoto come il piccolo giocatore...
Sta solo nel vetro e aspetta l'attività dei piccoli giocatori, e li prende tutti, perché lui è il contrario dei piccoli giocatori
ora tutto ciò che serve è portare tutti gli stop per chiudere la posizione ... Si provocano tutti i partecipanti "in posizione" per un commercio inverso