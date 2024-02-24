L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2199
A volte è diverso - a volte mettono davvero ......
Ci sono per esempio robot che ricompreranno tutto allo stesso prezzo, anche con ordini a mercato, lo considero anche un livello limite...
Se qualcuno tiene il prezzo (non importa come lo fa) lo considero un livello limite...
ps. la tua canalizzazione ha funzionato alla grande!
Guardo nel vetro di Si e traggo conclusioni da ciò che vedo.
Osservare il vetro.
E le banche speculano quando eseguono ordini di acquisto/vendita di valute di clienti, persone giuridiche.
Gli speculatori sono i clienti di DC.
Una cosa è certa - le situazioni possono essere diverse, e possono influenzare l'ulteriore movimento dei prezzi, e la loro descrizione è utile per una previsione probabilistica.
E il canale - sì, a volte funziona bene. L'altro giorno aveva un bel gioco nella linea centrale.
Voglio insegnare un modello che determinerà se sarà una svolta o un pullback - per prendere profitto.
Gli speculatori sono clienti della DC.
C'è abbastanza informazione sul mercato per le ipotesi.
Le banche sono diverse, i commercianti elaborano gli ordini dei clienti, è bene quando si può vendere la valuta con un profitto...
Gli speculatori sono i clienti dei DC.
Lavoravo in una piccola banca come portatore d'acqua nel 2008. C'era un dipartimento di trading interno con due ragazzi che cercavano di prevedere il mercato e in una delle riunioni uno di questi trader si vantava di aver fatto 30 Kilobucks di profitto il mese scorso. Le banche al giorno d'oggi si occupano di quasi tutto ciò che è redditizio, investimenti rischiosi in hedge fund e auto speculazione, perché no.
Le banche lavorano con i clienti, ricevono valuta da alcuni clienti e la vendono ad altri. Quando c'è uno skew, possono comprare o vendere. Ma questa non è una speculazione. Sì, e a questo scopo i commercianti si siedono e fanno scambi a un prezzo migliore.
Forse fare squadra, esplorare i livelli insieme?
Finora è circa 60/40, ma so dove andare...
Potremmo, ma il formato non è chiaro. Farò (se quello che ho non è sufficiente) i predittori in MT5, non in R.
La scimmia non ha ancora perso, la mia certamente no. Forse la prossima settimana lo eseguirò su un vero MO, dato che ho iniziato a ottenere ottimi risultati. Per quanto riguarda Rena - ha dimostrato ancora una volta di essere un osservatore di stelle. Ha scritto di filtri e DSP e ha monitorato una scimmia. Quindi non c'è altro da discutere. + lascio cadere l'argomento perché qui non c'è altro che acqua. Niente di interessante. Una perdita di tempo.
Non andrai da nessuna parte. Lavorerai in un cantiere o in una fabbrica, diventerai saggio e tornerai qui con nuove conoscenze.
Un bel deposito sul segnale. Non uscirà mai))
Pensiamo, la cosa principale è la conoscenza