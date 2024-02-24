L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2803
Non so, forse hai cambiato il separatore o qualcosa del genere.
No, non l'ho fatto.
Beh, ho allegato i log in quel post - anch'io non riuscivo a capire l'errore.
Poiché questo è il modo in cui funziona R, lo script ha bisogno di una versione più vecchia, poi di una più recente - molto scomodo - non c'è nemmeno la normale compatibilità all'indietro.
Ecco prova, ho dovuto riscrivere tutto da capo, il codice era così schifoso che non capivo cosa facesse.
Grazie. Ma dove specificare il percorso con i file? Nello script precedente era chiaro dove veniva scritto il percorso - qui non è chiaro, inoltre il trucco era in presenza di un ciclo.
L'errore dice che nella matrice di correlazione sono comparsi valori non definiti (NA) e la funzione findCorrelation non può utilizzarli. Aprite il pacchetto e leggete la descrizione della funzione.
Gli script sono disordinati e contengono molti risultati intermedi non necessari. di seguito lo script corretto
Spiegazione in ordine:
1. Non è necessario caricare il pacchetto "caret" nell'ambito globale. È molto pesante e contiene molte dipendenze e dati. È necessaria solo una funzione. La si importa direttamente nella funzione get.findCor.
Il pacchetto tidyft è un pacchetto di manipolazione dei dataframe molto veloce. Utilizzatelo.
Grazie!
Strano, da dove può venire NA - in questo caso si tratta di salti, non è vero?
Non posso dire nulla sul codice dello script - non è mio, sono solo un utente qui.
Non ho capito dove prendere questo pacchetto " tidyft " - non è nella lista, ho capito che da github deve essere scaricato, ma cosa scaricare non l'ho capito.
Grazie. Ma dove specificare il percorso con i file?
sostituire file.choose() con percorso, ma trovo più conveniente.
Non è chiaro qui, inoltre, il trucco di esso era in presenza di un ciclo.
Non capisco la questione del loop, è necessario buttare fuori le caratteristiche correlate dal set o cosa? Se sì, lo script lo fa.
Non capisco dove trovare questo pacchetto " tidyft " - non è nell'elenco, capisco che bisogna scaricarlo da github, ma non capisco cosa scaricare.
Oops...cazzo...
....
...
Beh, leggi almeno le prime 50 righe del manuale Rca, perché sei così stupido? E dai la colpa di tutti i tuoi fallimenti a Rca, alla pseudo-compatibilità, ecc.... È fastidioso che sia passato tanto tempo e che tu non conosca le cose basilari...
Quale lista? Dove hai guardato? Hai guardato affatto?
o
install.packages("tidyft")
Beh, cose elementari...
E che altri pacchetti possono influenzare i pacchetti specificati nello script?
Tutto ciò che ho provato è ciò che è stato pubblicato qui.
Quello che non è chiaro con il loop è che devi lanciare con diversi coefficienti - il numero di lanci dipende direttamente da esso.
Ovviamente ho cercato di trovare e installare il pacchetto - non è nell'elenco, ma nel registro.
A quanto pare devo passare di nuovo a qualche versione - ne ho già installate 4 - non è conveniente.
Ciò che non è chiaro con il ciclo - è necessario gettare con un coefficiente diverso - è che il numero di gettate dipende direttamente da esso.
C'è un coefficiente che si può impostare.
Lascia che qualcun altro risponda a tutte le altre domande, non lo so, forse non ho capito qualcosa.... Ti dico una cosa, io uso Rku tutti i giorni per molte ore, diversi anni, ho la 3.6.3 e nell'ultimo anno non ho mai !!!! passato da una versione all'altra, tu fai girare Rku 3 volte l'anno e hai 4 versioni, e non ti senti a tuo agio lì, incompatibilità, qualcos'altro.... Non so cosa ci sia di sbagliato, ma credo che il problema non sia Rca...
Per controllo, ho eseguito un test sul mio kit utilizzando questo script. Risultato:
Ho di nuovo degli errori :(
È possibile, ma sono favorevole all'automazione del processo - eseguire e fare un'altra cosa o eseguire e attendere che ogni fase sia finita, questo sarebbe un fattore manuale da stravolgere.
Ho la versione 3.5 per lo script di lavoro, tutte le altre sono cambiate proprio sotto il codice degli abitanti locali. Le nuove versioni non funzionano con il vecchio codice (pacchetti).
Quindi qual è lo scopo di questa ricerca?
filtrare le caratteristiche con correlazione superiore a 0,9.
filtrare le caratteristiche con una correlazione superiore a 0,8.
filtrare le caratteristiche con una correlazione superiore a 0,7.
Per vagliare i tratti con una correlazione superiore a 0,6.
....
..
Non capisco a cosa serva, basta setacciare una volta e il gioco è fatto.
========================================
Inoltre, è risaputo che alle persone di legno non importa nulla delle caratteristiche correlate.
Prendete, addestrate il modello, selezionate le caratteristiche importanti dal modello e non preoccupatevi...
non fare sciocchezze, non sprecare il tuo tempo e quello degli altri.
Ho dovuto inserire altri pacchetti
Lo script ha pensato a lungo, avendo occupato 6 gigabyte di memoria - il campionamento stesso è entro un gigabyte - sembra un consumo eccessivo.
Sto ancora aspettando.