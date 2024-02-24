L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2803

mytarmailS #:
Non so, forse hai cambiato il separatore o qualcosa del genere.
Non capisco ancora quale sia l'errore dato dallo script.
E perché hai installato i pacchetti sul nuovo R e stai usando il vecchio R.

No, non l'ho fatto.

Beh, ho allegato i log in quel post - anch'io non riuscivo a capire l'errore.

Poiché questo è il modo in cui funziona R, lo script ha bisogno di una versione più vecchia, poi di una più recente - molto scomodo - non c'è nemmeno la normale compatibilità all'indietro.

mytarmailS #:

Ecco prova, ho dovuto riscrivere tutto da capo, il codice era così schifoso che non capivo cosa facesse.

Grazie. Ma dove specificare il percorso con i file? Nello script precedente era chiaro dove veniva scritto il percorso - qui non è chiaro, inoltre il trucco era in presenza di un ciclo.

 
Vladimir Perervenko #:

L'errore dice che nella matrice di correlazione sono comparsi valori non definiti (NA) e la funzione findCorrelation non può utilizzarli. Aprite il pacchetto e leggete la descrizione della funzione.

Gli script sono disordinati e contengono molti risultati intermedi non necessari. di seguito lo script corretto

Spiegazione in ordine:

1. Non è necessario caricare il pacchetto "caret" nell'ambito globale. È molto pesante e contiene molte dipendenze e dati. È necessaria solo una funzione. La si importa direttamente nella funzione get.findCor.

Il pacchetto tidyft è un pacchetto di manipolazione dei dataframe molto veloce. Utilizzatelo.

Grazie!

Strano, da dove può venire NA - in questo caso si tratta di salti, non è vero?

Non posso dire nulla sul codice dello script - non è mio, sono solo un utente qui.

Non ho capito dove prendere questo pacchetto " tidyft " - non è nella lista, ho capito che da github deve essere scaricato, ma cosa scaricare non l'ho capito.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ho allegato i log in quel post: anch'io non riuscivo a capire l'errore.

Non ho mai visto errori del genere da quando lavoro con Rca, quindi le domande sono per voi e per quello che avete installato.

Aleksey Vyazmikin #:

Perché è così che funziona R, quindi lo script ha bisogno di una versione più vecchia, poi di una più recente - molto scomodo - non c'è nemmeno la normale compatibilità all'indietro.

Ho lavorato con Rca per molto tempo, non ho mai visto tali problemi, quindi le domande a voi e ciò che avete installato lì.

Aleksey Vyazmikin #:

Grazie. Ma dove specificare il percorso con i file?

sostituire file.choose() con percorso, ma trovo più conveniente.

Aleksey Vyazmikin #:

Non è chiaro qui, inoltre, il trucco di esso era in presenza di un ciclo.

Non capisco la questione del loop, è necessario buttare fuori le caratteristiche correlate dal set o cosa? Se sì, lo script lo fa.

Aleksey Vyazmikin #:

Non capisco dove trovare questo pacchetto " tidyft " - non è nell'elenco, capisco che bisogna scaricarlo da github, ma non capisco cosa scaricare.

Oops...cazzo...

....

...

Beh, leggi almeno le prime 50 righe del manuale Rca, perché sei così stupido? E dai la colpa di tutti i tuoi fallimenti a Rca, alla pseudo-compatibilità, ecc.... È fastidioso che sia passato tanto tempo e che tu non conosca le cose basilari...

Quale lista? Dove hai guardato? Hai guardato affatto?

o

install.packages("tidyft")

Beh, cose elementari...

 
mytarmailS #:

Non ho mai visto errori del genere da quando lavoro con Rka, quindi le domande sono rivolte a voi e a ciò che avete installato.

Non ho mai visto tali problemi, quindi le domande sono rivolte a voi e a ciò che avete installato.

Sostituire file.choose() con path, ma penso che sia più conveniente in questo modo.

Non capisco la questione del ciclo, è necessario buttare fuori le funzioni correlate dall'insieme o cosa? Se sì, lo script lo fa.

E che altri pacchetti possono influenzare i pacchetti specificati nello script?

Tutto ciò che ho provato è ciò che è stato pubblicato qui.

Quello che non è chiaro con il loop è che devi lanciare con diversi coefficienti - il numero di lanci dipende direttamente da esso.

mytarmailS #:

Oops...yikes...

....

...

Beh, leggete almeno le prime 50 righe del manuale Rca, perché siete così stupidi? e date la colpa di tutti i vostri fallimenti a Rca, alla pseudo-compatibilità, ecc.... È fastidioso quanto tempo sia passato e non conosci le basi....

Quale lista? Dove hai guardato? Hai guardato affatto?

o

Beh, è elementare, no?

Ovviamente ho cercato di trovare e installare il pacchetto - non è nell'elenco, ma nel registro.

Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  package ‘tidyft’ is not available (for R version 4.0.5)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
>

A quanto pare devo passare di nuovo a qualche versione - ne ho già installate 4 - non è conveniente.

 
In generale si è scoperto che era necessario cambiare l'origine del repository (o come si chiama) - mettere la Cina e l'installazione è iniziata. A quanto pare le sanzioni da parte di altri Paesi....
 
Aleksey Vyazmikin #:

Ciò che non è chiaro con il ciclo - è necessario gettare con un coefficiente diverso - è che il numero di gettate dipende direttamente da esso.

C'è un coefficiente che si può impostare.

Lascia che qualcun altro risponda a tutte le altre domande, non lo so, forse non ho capito qualcosa.... Ti dico una cosa, io uso Rku tutti i giorni per molte ore, diversi anni, ho la 3.6.3 e nell'ultimo anno non ho mai !!!! passato da una versione all'altra, tu fai girare Rku 3 volte l'anno e hai 4 versioni, e non ti senti a tuo agio lì, incompatibilità, qualcos'altro.... Non so cosa ci sia di sbagliato, ma credo che il problema non sia Rca...

 
Vladimir Perervenko #:

Per controllo, ho eseguito un test sul mio kit utilizzando questo script. Risultato:

Ho di nuovo degli errori :(

R version 4.0.5 (2021-03-31) -- "Shake and Throw"
Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from F:/FX/R/.RData]

Loading required package: Matrix
Error: package or namespace load failed for ‘Matrix’ in .getGeneric(f, where, package):
 reached elapsed time limit
> source('~/.active-rstudio-document', encoding = 'UTF-8', echo=TRUE)

> #=====================================================================
> install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE)
Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(as ‘lib’ is unspecified)
trying URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/tidyft_0.4.5.zip'
Content type 'application/zip' length 304623 bytes (297 KB)
downloaded 297 KB

package ‘tidyft’ successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
        C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpYZ5ExE\downloaded_packages

> require(tidyft)
Загрузка требуемого пакета: tidyft
Error: package or namespace load failed for ‘tidyft’:
 .onLoad не удалось в loadNamespace() для 'fstcore', подробности:
  вызов: setnrofthreads(logical_cores)
  ошибка: function 'Rcpp_precious_remove' not provided by package 'Rcpp'

> #--get df1------------------------------------------------------------
> way <-         "D:\\FX\\MT5_CB\\MQL5\\Files\\Po_Vektoru_TP_0_SL_0\\EURUSD_0 ..." ... [TRUNCATED] 

> df1 = read.csv(paste0(way, "train.csv"), header = TRUE, sep = ";",dec = ".")

> #df1 = fread(paste0(way, "train1.csv"))
> #fst::write_fst(df1, "train1.fst")
> #-----archiv--------------------------------
> ft <- as_fst(df1) #
Error in as_fst(df1) : could not find function "as_fst"
 
mytarmailS #:

È possibile impostare un coefficiente.

lascia che sia qualcun altro a rispondere a tutte le altre domande, non so, forse non ho capito qualcosa.... ti dico una cosa, io uso Rku tutti i giorni per molte ore, diversi anni, ho la 3.6.3 e da un anno a questa parte non ho mai !!!! passato da una versione all'altra, tu fai girare Rku 3 volte l'anno e hai 4 versioni, e non ti ci trovi bene, incompatibilità, altro.... Non so cosa ci sia di sbagliato, ma credo che il problema non sia Rca...

È possibile, ma sono favorevole all'automazione del processo - eseguire e fare un'altra cosa o eseguire e attendere che ogni fase sia finita, questo sarebbe un fattore manuale da stravolgere.

Ho la versione 3.5 per lo script di lavoro, tutte le altre sono cambiate proprio sotto il codice degli abitanti locali. Le nuove versioni non funzionano con il vecchio codice (pacchetti).

 
Aleksey Vyazmikin #:

È possibile, ma sono favorevole all'automazione del processo: eseguire e fare un'altra cosa o eseguire e attendere che ogni fase sia terminata, sarebbe un fattore manuale da stravolgere.

Ho la versione 3.5 per lo script di lavoro, tutte le altre le ho modificate proprio sotto il codice degli abitanti locali. Le nuove versioni non funzionano con il vecchio codice (pacchetti).

Quindi qual è lo scopo di questa ricerca?

filtrare le caratteristiche con correlazione superiore a 0,9.

filtrare le caratteristiche con una correlazione superiore a 0,8.

filtrare le caratteristiche con una correlazione superiore a 0,7.

Per vagliare i tratti con una correlazione superiore a 0,6.

....

..

Non capisco a cosa serva, basta setacciare una volta e il gioco è fatto.

========================================

Inoltre, è risaputo che alle persone di legno non importa nulla delle caratteristiche correlate.

Prendete, addestrate il modello, selezionate le caratteristiche importanti dal modello e non preoccupatevi...

non fare sciocchezze, non sprecare il tuo tempo e quello degli altri.

 
Vladimir Perervenko #:


Ho dovuto inserire altri pacchetti

#install.packages(c("tidyft"),  dependencies=TRUE)
#install.packages(c("Rcpp"),  dependencies=TRUE)
#install.packages(c("import"),  dependencies=TRUE)

Lo script ha pensato a lungo, avendo occupato 6 gigabyte di memoria - il campionamento stesso è entro un gigabyte - sembra un consumo eccessivo.

Sto ancora aspettando.

