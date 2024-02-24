L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2192
Cioè non c'è praticamente altro che "acqua" descrittiva che non ha niente a che vedere con la scienza.
Sì, ma anche questo è più vicino al trading che al tsos
Dai, basta discutere... Chi capisce capisce.
Forse la comprensione arriverà a qualcun altro.
Sì, ma anche questo è più vicino al trading che al tsos.
Beh, è al contrario.
Forse la comprensione arriverà a qualcun altro.
Ha solo bisogno di essere studiato almeno sommariamente per capire....
per capire che qualsiasi manipolazione di una funzione è già DSP, qualsiasi!!!
filtraggio, previsione, elaborazione, modulazione, ricerca di modelli, analisi...
le stesse reti neurali, sono filtri digitali, e i filtri digitali fanno parte del DSP
è solo che tutti qui hanno il concetto che il DSP è come i segnali radio
Sì. Proprio perché un prezzo (quotazione) non è una funzione continua, è discreto nel tempo e quantizzato nel livello - ecco perché deve essere elaborato secondo le regole del DSP.
Finora sono in controtendenza. Gli scambi di oggi non saranno fino a domani
non più una settimana e non più un concorso....
abbonato e.
Anche la temperatura viene misurata in modo discreto. Lan è buono. DSP e ECM sono scienze applicate, non fondamentali. Non mi piacciono i filtri, anche se il microonde con un magnetron e un klystron e filtri a pettine sembrava contare)))) Beh, non ci sono cascati per niente))) Ma quando la formula davvero visto qui con i pro e i contro del filtro, poi pettine multidirezionale ricordato)
Quindi ecco come stanno le cose.
Voglio prevedere i fasci di canali
Per costruire un canale, hai bisogno di tre parametri
1) altezza da tt (punto corrente)
2) basso da tt
3) pendenza del canale
tre valori in totale...
Ho bisogno di convertire questi tre valori in uno solo per allenare un modello di regressione...
Dopo di che, ho bisogno di convertire nuovamente il valore previsto in tre valori (parametri del canale).
Stavo pensando di farlo usando la PCA, riducendo la dimensionalità a una componente e poi riconvertendo dalla previsione...
ma non sono riuscito a descrivere i tre parametri in un solo componente, troppa perdita di informazioni, un componente non è sufficiente
Karoch abbiamo bisogno di risolvere il problema, chi può addestrare reti con tre uscite (parametri) alla regressione?
O avete altri suggerimenti?
PS. allenare tre modelli non è un'opzione