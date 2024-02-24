L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2184
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
seriamente...
Con me è 100 volte più facile
Sto guardando i canali come immagini con l'algoritmo, è più facile per me finora + posso scalare a diversi TF
Beh sì, è comodo usarli per l'aggregazione. Penso che sarebbe utile costruire da ZZ - per descrivere la natura del movimento dei prezzi.
Quindi, quali sono i tagli?
Non ho analizzato l'efficacia dei predittori a livello globale - finora l'ho fatto, e vedo che c'è una dipendenza dalla strategia.
In generale, ora continuo a lavorare sulla selezione dei predittori, la loro utilità per un particolare TS. Sull'analisi dei quanti scelgo 100 predittori da 4 e il risultato è comparabile, ma nell'ultimo caso capisco già la validità della selezione, perché seleziono senza addestramento - semplicemente dall'analisi, come ho scritto prima, ma lo scopo di migliorare il risultato - non è sempre migliore, che la semplice ricerca di griglie con lo stesso numero di quanti per tutti i predittori dei modelli.
Per esempio, possiamo selezionare un predittore abbastanza semplicemente - prendere i predittori e vedere come la risposta (percentuale 1) cambia su ogni quantum di ogni campione (anche un campione di allenamento e uno di test).
Se il delta medio del modulo delle deviazioni di ogni quantum è piccolo allora o la quantizzazione è corretta e il predittore è utile, ma se non lo è allora anche un buon predittore è inutile, e probabilmente non è utile a tutti.
Ilivelli di Fibonacci regnano :)
Qui è diverso, guardando tutti i TF standard 132 barre. (O 144 come richiesto). Dopo 1000 barre mi sembra che la memoria della serie sia persa. Cioè è necessario guardare lo stato dei grandi TF. Ma finora non ho idea di come preparare i dati dei diversi TF.
Ho un'altra idea lì - il canale viene costruito per un giorno ed è troppo noioso per il grande che lo ricostruisce :)
Questo è un argomento della serie MoD?
Certo che lo è.
Sto pensando, invece di incrementi e zeri e bilanci e roba del genere, perché non far disegnare i canali ad AMO.
So cos'è il MO. Ma cos'è l'AMO?
Scala con significato, la piccola TF è una decifrazione di quella più grande.
Non capisco il punto....
è una legge di natura, è un assioma...
So cos'è l'AMO. Ma cos'è l'AMO?
stessa cosa ) algoritmo di apprendimento automatico AMO
È solo che non è sempre corretto scrivere MO...
per esempio - ho addestrato il "machine learning" alle etichette di classe
Ho addestrato il "machine learning" alle etichette di classe
Non è molto elegante, vero?
Ma AMO va bene.
non prendere il punto....
è una legge di natura, è un assioma...
Nella logica manuale degli estremi))) Gli estremi su un TF basso mostrano il comportamento all'interno di una candela di un TF alto. E se non è uniforme, cioè caotico, piuttosto che uguale al trend, per esempio, non c'è nessun segnale per l'inizio del trend. La tendenza sul TF superiore consiste in tendenze verso l'alto e verso il basso di quelli inferiori. Questa è una buona conferma.
È lo stesso nei canali. Ma non posso dirvi come impaginare i dati.
Questo è un argomento della serie MoD?
È già chiaro che è un lavoro da scimmie. Nessuno ne dubitava.
Se il tuo martire non perde questa settimana, sei fortunato.
Sono già stufo di te. In effetti, lo faccio sempre.
è già chiaro che è un lavoro da scimmie. In effetti, nessuno ne dubitava.
Se il tuo marmoset non viene risucchiato questa settimana, considerati fortunato.
Sono già stufo di te. Come al solito, infatti.
Dai, amico, mostrami quel graal che hai chiamato graal.
Tu scrivi articoli, posti articoli di altre persone qui e fotti il cervello della gente, ma non fai un cazzo nel mercato...
e soprattutto non dire stronzate, è inutile, non mi piace parlare con te.
;)
qualcuno conosce la tecnologia per rappresentare diversi valori per uno con la possibilità di convertire di nuovo in diversi
con poca o nessuna perdita di precisione