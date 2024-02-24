L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2177
Ho aggiunto un Sig. Lo eseguirò domani.
Ci sono alcuni scambi da un altro test di qualche tipo, non contano.
Okay. .
Ora lo copierò sul 5R e andiamo
Okay. .
Riscrivo questo per un 5 e poi andiamo.
Tutto il meglio per un buon affare. Ma è il momento di fare una pausa dagli effetti esaltanti delle iniezioni sul corpo. Abbiate un saggio scambio.
Se c'è qualcosa di cui hai bisogno, fammi sapere se posso aiutarti.
Ho semplicemente aggiunto o sottratto un numero a tutte le caratteristiche del set di dati, a seconda dell'etichetta. Il modello sta ottenendo un test storico ancora più profondo
Dovrò dormirci sopra. Roba primitiva, sembrerebbe. Ci sono tipo 10 punti a cinque cifre, basta sparpagliare le classi, a quanto pare. Non so come farlo meglio, dato che gli attributi hanno una diversa diffusione dei valori. Probabilmente un numero diverso ha senso per ogni colonna. O forse no.
Lo visualizzerò più tardi.
Oh, giusto.
era
è diventato .
purché non si esageri.
Infatti, abbiamo rimosso il prezzo che tocca la MA, giusto?
ha spostato gli incrementi medi
Ho alcuni movings nel mio input, tutti hanno toccato il prezzo. Ho più di un muving all'ingresso e questo è tutto
L'incremento è un delta dalla MA (o OHLC?), essenzialmente significa visivamente che il prezzo ha smesso di toccare la MA come lo capisco. Oppure il MA è diventato una banda larga. Puramente visivo. Capisco che il cambiamento è avvenuto in entrambe le direzioni.
In breve tutto funziona, ha senso, davvero, sostituire le AM con altre AM da provare. Ho alcuni muwings in ingresso e questo è tutto
E qual è il significato dell'obiettivo?
L'incremento è un delta dalla MA (o OHLC?), essenzialmente significa visivamente che il prezzo ha smesso di toccare la MA, come ho capito. Oppure il MA è diventato una banda larga. Puramente visivo. Capisco che c'è stato uno spostamento in entrambe le direzioni.
La differenza tra il MA e il prezzo
Beh, sì, quindi la mia visualizzazione nella mia testa è corretta.Avete il risultato per il confronto?
oh, allora... sono stufo )) non solo un drink per il fine settimana come una persona normale
Beh, ho studiato per due mesi, test per cinque anni. È come dovrebbe essere un modello affidabile
e così via... A volte si comincia a lavorare nel 2010 con un paio di mesi di allenamento.