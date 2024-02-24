L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2795
Credo
Personalmente, mi piace prevedere i rimbalzi/estremità e molte altre cose....
In realtà, la risposta si trova in superficie: "ciò che si programma, si prevede".
la domanda: cosa stai cercando??? e poi l'affermazione: non sai cosa stai cercando!!!
:))))) divertente, acuto, riflessivo )
Se hai un milione e non vuoi darmene la metà, allora non hai un milione.
Cosa posso dire?
Sandbox!
Niente di specifico).
Arrivederci.
È un'idea interessante quella di fare previsioni all'interno di un modello di mercato.
Adesempio, abbiamo il bolinger come modello di mercato e facciamo previsioni all'interno di questo modello...
Il bolinger ha tre indicatori: limite superiore, limite inferiore e media.
Prevediamo quale linea il prezzo attraverserà nel prossimo futuro.
L'attraversamento significa che la linea sarà compresa tra il massimo e il minimo della candela.
Quindi prevediamo tre classi.
Il modello impara abbastanza bene con questi dati, con i nuovi dati l'errore non cala e si comporta in modo stabile.
Anche sul mercato il modello vede molto bene le tendenze e non sbaglia mai la direzione della tendenza, anche se è in ritardo, ma si comporta molto, molto più adeguatamente dello stesso zig-zag, consiglio vivamente di sperimentare...
Io ho già sperimentato il canale Donchian al posto del Bolinger.
Provate, vi piacerà.
============
È difficile da spiegare, ma il punto è che non facciamo previsioni astratte up-down, ma "blocchiamo" l'AMO nel quadro di qualche modello e facciamo previsioni al suo interno, come se riducessimo i gradi di libertà per l'AMO....
Ecco un'altra variante di cosa e come è possibile prevedere
Prevedere quale linea attraverserà il prezzo nel prossimo futuro...
A che punto è la previsione?
Ho già sperimentato il canale Donchian al posto del bolinger.
Il canale Donchian è quasi sincrono con lo ZZ standard - il momento di attraversare il confine == il momento di comparsa di un nuovo segmento ZZ.
In effetti, ho usato questa strategia fin dall'inizio nel MO.
A quanto pare il problema qui è che nessuno si sente, quindi tutti girano in tondo....
Si può dire un pensiero in 1000 modi, ma solo uno è compreso da tutti)))))
Quindi la politica dovrebbe essere invertita - non sugli sforzi di chi parla, ma sugli sforzi di chi ascolta.
Non è così difficile porre una domanda o fare una domanda - è solo un atteggiamento megalomane di molte persone che pensano alla loro unicità....
A che punto è la previsione?
Dal momento attuale si fa una previsione: quale delle tre linee sarà la prima a essere attraversata in futuro.
Il canale Donchian è quasi sincrono con la ZZ standard - il momento dell'attraversamento del confine == il momento della comparsa di un nuovo segmento ZZ.
Perciò ho usato questa strategia fin dall'inizio nel MO.
Sì, sì, sì, sì, sì, certo. solo ZZ ha l'akurasi 55-58 e io la 79, ma non c'è differenza... ovviamente... ))
Sì, sì, sì, sì... naturalmente... ma ZZ Akourasi ha 55-58 anni e io 79, ma non c'è differenza...
Beh, se l'obiettivo sono solo i numeri...
Se la previsione su ogni barra, c'è ancora una distorsione, perché è chiaro che il trend ha più probabilità di continuare che di finire, cioè trovarsi sopra/sotto il valore medio darà automaticamente il 60% del risultato corretto.
Sul canale Donchian ho messo l'80% e il 20% fino al limite (il limite superiore è il 100% e il limite inferiore è lo 0%) - questi sono punti per la previsione e per prendere una decisione di trading. Stop e traino sul bordo opposto del canale.
no comment))))