mytarmailS #:

Personalmente, mi piace prevedere i rimbalzi/estremità e molte altre cose....

In realtà, la risposta si trova in superficie: "ciò che si programma, si prevede".

la domanda: cosa stai cercando??? e poi l'affermazione: non sai cosa stai cercando!!!

:))))) divertente, acuto, riflessivo )

Se hai un milione e non vuoi darmene la metà, allora non hai un milione.

:))))) divertente, acuto, riflessivo )

Uladzimir Izerski #:

Per ottenere una risposta specifica, bisogna formulare una domanda specifica...
È così semplice.
 

È un'idea interessante quella di fare previsioni all'interno di un modello di mercato.


Adesempio, abbiamo il bolinger come modello di mercato e facciamo previsioni all'interno di questo modello...

Il bolinger ha tre indicatori: limite superiore, limite inferiore e media.

Prevediamo quale linea il prezzo attraverserà nel prossimo futuro.

L'attraversamento significa che la linea sarà compresa tra il massimo e il minimo della candela.

Quindi prevediamo tre classi.

Il modello impara abbastanza bene con questi dati, con i nuovi dati l'errore non cala e si comporta in modo stabile.

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    0    1
        -1 3647  721   10
        0   817 5013  948
        1    22  655 3167

Overall Statistics
                                         
               Accuracy : 0.7885         
                 95% CI : (0.7818, 0.795)
    No Information Rate : 0.4259         
    P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16      
                                         
                  Kappa : 0.6745         
                                         
 Mcnemar's Test P-Value : 8.019e-14      

Statistics by Class:

                     Class: -1 Class: 0 Class: 1
Sensitivity             0.8130   0.7846   0.7678
Specificity             0.9305   0.7950   0.9377
Pos Pred Value          0.8330   0.7396   0.8239
Neg Pred Value          0.9210   0.8326   0.9141
Prevalence              0.2991   0.4259   0.2750
Detection Rate          0.2431   0.3342   0.2111
Detection Prevalence    0.2919   0.4519   0.2563
Balanced Accuracy       0.8717   0.7898   0.8528

Anche sul mercato il modello vede molto bene le tendenze e non sbaglia mai la direzione della tendenza, anche se è in ritardo, ma si comporta molto, molto più adeguatamente dello stesso zig-zag, consiglio vivamente di sperimentare...

Io ho già sperimentato il canale Donchian al posto del Bolinger.

Provate, vi piacerà.


È difficile da spiegare, ma il punto è che non facciamo previsioni astratte up-down, ma "blocchiamo" l'AMO nel quadro di qualche modello e facciamo previsioni al suo interno, come se riducessimo i gradi di libertà per l'AMO....

 
Uladzimir Izerski #:

Ecco un'altra variante di cosa e come è possibile prevedere

 
mytarmailS #:

Prevedere quale linea attraverserà il prezzo nel prossimo futuro...

A che punto è la previsione?


mytarmailS #:

Ho già sperimentato il canale Donchian al posto del bolinger.

Il canale Donchian è quasi sincrono con lo ZZ standard - il momento di attraversare il confine == il momento di comparsa di un nuovo segmento ZZ.

In effetti, ho usato questa strategia fin dall'inizio nel MO.

A quanto pare il problema qui è che nessuno si sente, quindi tutti girano in tondo....

 
Aleksey Vyazmikin #:


A quanto pare il problema qui è che nessuno si sente, quindi tutti girano in tondo....

Si può dire un pensiero in 1000 modi, ma solo uno è compreso da tutti)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Si può dire un pensiero in 1000 modi, ma solo uno è comprensibile a tutti)))))

Quindi la politica dovrebbe essere invertita - non sugli sforzi di chi parla, ma sugli sforzi di chi ascolta.

Non è così difficile porre una domanda o fare una domanda - è solo un atteggiamento megalomane di molte persone che pensano alla loro unicità....

 
Aleksey Vyazmikin #:

A che punto è la previsione?

Dal momento attuale si fa una previsione: quale delle tre linee sarà la prima a essere attraversata in futuro.

Aleksey Vyazmikin #:

Il canale Donchian è quasi sincrono con la ZZ standard - il momento dell'attraversamento del confine == il momento della comparsa di un nuovo segmento ZZ.

Perciò ho usato questa strategia fin dall'inizio nel MO.

A quanto pare il problema qui è che nessuno si sente, quindi tutti girano in tondo....

Sì, sì, sì, sì, sì, certo. solo ZZ ha l'akurasi 55-58 e io la 79, ma non c'è differenza... ovviamente... ))

 
mytarmailS #:

D'ora in poi, la previsione è quale delle tre linee sarà la prima a essere attraversata in futuro.

Sì, sì, sì, sì... naturalmente... ma ZZ Akourasi ha 55-58 anni e io 79, ma non c'è differenza...

Beh, se l'obiettivo sono solo i numeri...

Se la previsione su ogni barra, c'è ancora una distorsione, perché è chiaro che il trend ha più probabilità di continuare che di finire, cioè trovarsi sopra/sotto il valore medio darà automaticamente il 60% del risultato corretto.

Sul canale Donchian ho messo l'80% e il 20% fino al limite (il limite superiore è il 100% e il limite inferiore è lo 0%) - questi sono punti per la previsione e per prendere una decisione di trading. Stop e traino sul bordo opposto del canale.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Nah, beh, se l'obiettivo è solo il numero.....

no comment))))

