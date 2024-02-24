L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2182

ha semplicemente aggiunto o sottratto un numero a tutte le caratteristiche del set di dati, a seconda dell'etichetta. Il modello è diventato un test ancora più profondo della storia

È qualcosa con cui devi dormire. Roba primitiva, sembrerebbe. Ci sono tipo 10 punti a cinque cifre, basta sparpagliare le classi, a quanto pare. Non so come farlo meglio, dato che gli attributi hanno una diversa diffusione dei valori. Probabilmente un numero diverso ha senso per ogni colonna. O forse no.

Lo visualizzerò più tardi.

Oh, giusto.

era

è diventato .

È importante non esagerare.

Idea interessante! Con il tuo metodo ho provato a usare il segno incrementale MA per dividere le distribuzioni delle caratteristiche 
    samples_part = samples.copy()
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01

Ho un'immagine come questa:

poi ho eliminato le allocazioni fuori posto nel frame di dati originale (giallo nell'immagine sopra)

    for row , val in samples_part.items():
        samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan
        samples.targets.loc[(samples.targets  == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan
    samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)

Quindi abbiamo questo

Ho messo tutto in una foresta casuale e l'ho eseguito nel tester


Provando dalle 06.20 alle 08.20. Non troppi, ma non troppo male.

 
Perché non lo prendi?

 
Sto cercando il mio, non intralciare, per favore.

[Eliminato]  
C'era un mago del genere da queste parti. Ha registrato video di trasformazioni simili. Ha spostato dei cluster, ha fatto altre trasformazioni geometriche. Non ha spiegato, ha solo scritto dei video in silenzio e poi li ha cancellati 🤣 Non è chiaro cosa volesse dire, ma si dice che sia il felice proprietario del Graal...
 
Ho visto menzioni del Trickster in questo thread di sfuggita. 2182 pagine... con i suoi eroi, passioni, tradizioni, graal, alti e bassi. Sì, è già un mondo fantastico di suo))))

 
Sì, era, era ed era andato ... Forse anche in due modi ))

Descrivere le regole per spostare qualcosa con qualcosa e nella genetica .... spingere - insegnare - vedere il risultato ... spingere - insegnare - vedere il risultato

============================

Non ho idea se ci sia un modo pronto per costruire tali canali in R o Python.


C-ca come non adorare questa R, ha tutto...


[Eliminato]  
Beh, non puoi calcolare la linea di regressione in p? e il canale 2std
 
Sì, sto solo cercando un ready-made con un minimo di codice

Non l'ho mai fatto prima.

Pensate a quanto facilmente ed elegantemente può essere costruito un canale, non dovete marcare nessuna estremità e metterci sopra un canale, ecc.

 

Sto pensando, invece di incrementi e zeri e bilanci e roba del genere, perché non far disegnare i canali ad AMO...

I vantaggi:

1) la previsione è stazionaria nel senso che non oscilla e non ricalcola ad ogni candela

2) la previsione tiene conto della volatilità e della volatilità del mercato

3) la previsione è molto chiara e facile da interpretare ... vendere al rialzo, comprare al ribasso ... + voci accurate

4) molto facile da programmare

5) è possibile scalare un modello per diverse TF


 
Buona idea - lo uso già :)

La questione è quali punti usare per costruire un canale, e quali informazioni prendere come predittori.

