L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2188
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi piacerebbe fare un corso in un istituto regolare dove si insegnano le reti neurali, l'ottimizzazione, la modellazione di processi reali, ecc...
Ma sono troppo debole in matematica (((
Fai un corso di matematica o qualcosa del genere.
fare un corso di matematica di qualche tipo.
Sì, è quello che dovrò fare, solo che mi metto in regola...
Sì, è quello che dovresti fare, ma devi darti una regolata...
Se avete bisogno di usare solo serie temporali, allora l'econometria e la matematica. Cicli di tendenza, rumore di autocorrelazione e tutto il resto. È relativamente facile.
..... subito l'econometria e il suo abbinamento. Cicli di tendenza, rumore di autocorrelazione e tutto il resto. Non è difficile.
Hai dimenticato l'integrazione, la correlazione incrociata e tutto il resto.
Max, conosco l'econometria, è un povero sostituto di "DSP" imho...
Non è molto utile, sono convinto che il mercato non è una serie temporale, ecco perché tutta questa roba non funziona...
Mi sono distratto, ho dimenticato quello che volevo dire, devo smettere di bere...
Mi piace, anche molto... ma bisogna mettere i piedi in testa ))
Hee-hee
Hai dimenticato l'integrazione, la correlazione incrociata e così via...
Max conosco l'econometria, è una povera scusa per "DSP" imho...
Non è molto utile, sono convinto che il mercato non è una serie temporale, ecco perché tutta questa roba non funziona su di esso ...
Mi sono distratto, ho dimenticato quello che stavo per dire, devo smettere di bere...
Cosa c'è nell'elaborazione digitale (matematica) dei segnali e cosa non c'è nell'econometria. All'inizio c'era l'elaborazione del segnale analogico, i filtri, e con l'avvento del segnale digitale analogico, la sua elaborazione è stata spostata alla matematica. E cosa non sai in matematica se conosci l'econometria e l'elaborazione dei segnali)))) Lobachevsky e serie irrazionali non necessarie))))
Mi piace, anche molto... ma bisogna mettere i piedi in testa ))
Hee - Hee
Wow, questo ragazzo dalle parole vuote ha fatto un account monitor dopo tutto ))). Vediamo come la sua idea di trading viene messa in pratica.
Hai dimenticato l'integrazione, la correlazione incrociata e così via...
Max conosco l'econometria, è una povera scusa per "DSP" imho...
Non è molto utile, sono convinto che il mercato non è una serie temporale, ecco perché tutta questa roba non funziona su di esso ...
Mi sono distratto, ho dimenticato quello che stavo per dire, devo smettere di bere...
Ecco un semplice filtro "digitale" fatto di MA e incrementi, con un ritardo minimo. Si potrebbe costruirne un milione, se avesse senso.
è tutto in econometria.
E cosa c'è nell'elaborazione digitale (matematica) dei segnali e non c'è nell'econometria. All'inizio c'era l'elaborazione del segnale analogico, i filtri, e con l'avvento del segnale digitale analogico, l'elaborazione del segnale è stata spostata alla matematica. E cosa non sai di matematica se conosci l'econometria e l'elaborazione dei segnali)))) Lobachevsky e le serie irrazionali sono inutili))))
in econometria non c'è :
1) pre-elaborazione dei segnali, quantizzazione, pruning, ecc. Il DSP è pieno di queste tecniche e tutto è dimostrato da teoremi e pratica.
Potete vedere intere sezioni di pre-elaborazione iniziale del segnale in DSP
2) Non c'è una teoria della creazione di filtri, ci sono alcune soluzioni già pronte ma sono abbastanza diverse e ce ne sono poche...
Ci sono intere sezioni sul filtraggio in DSP, cosa creare, come trovare i parametri, come costruire filtri adattivi "intelligenti", ecc.
tutti dimostrati da teoremi e dalla pratica.
3) L'analisi spetrale non ha teoria, niente, ma può essere usata per contare tutti i tipi di stagionalità, variazione, filtraggio, coefficienti di correlazione, autocorrelazione, cross-correlazione, ecc. e in generale tutti questi concetti sono da DSP...
L'econometria è il 2-4% delle informazioni di DSP .... è come la vedo io
non c'è niente in esso che non sia in DSP, DSP ha mille volte più ciò che non è in econometria
Ecco un semplice filtro "digitale" fatto da MA e incrementi, con un ritardo minimo. Si potrebbe costruire un milione di questi se avesse senso.
è tutto in econometria.
I filtri non riguardano solo le macchine...
TM è un filtro, anche la tua soluzione a un problema è un filtro.