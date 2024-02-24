L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1908
I miei risultati sono dettagliati qui. Per la convalida moltiplico le righe originali per -1
Ragazzi, dai, visto che l'argomento è iniziato, abbiate un po' di rispetto l'uno per l'altro. Qui mi avete inviato un file con gli ingressi e un altro con un obiettivo, chiedo scusa, come dovrebbe essere incollato ai dati direttamente o indietro? E prendere per portare la prima riga per firmare i dati di ingresso, l'ultima colonna l'obiettivo, il primo può essere il numero di riga o no. Ho passato più tempo a mettere il file nella forma giusta.
Onestamente, è la prima volta che vedo un simile risultato. VTRIT ha 0 ingressi utili, penso che abbia a che fare con la macro stessa perché il tuo obiettivo non è mescolato. Ma il fatto che non ci sono dati utili per l'obiettivo.
L'ho eseguito in optimizer dal basso. Era in grado di passare da 4 ingressi a 8, ma la qualità della curva di apprendimento era scarsa.
Questo è il massimo a cui poteva arrivare e non è possibile ottenere il modello a questa qualità. Salvando il modello inizia con più dell'85% di generalizzabilità, avete come vedete 63,51 e non credo che andrà più in alto. Provate ad assemblare il file come ho detto sopra, ma assicuratevi di mischiare le linee in modo che la funzione di destinazione si alterni, forse VTRIT sarà in grado di gestirlo.
Ok, lo saprò.
In generale tutti gli input dovrebbero essere utili, con me che riduco il numero di input fino a 80 il risultato peggiora molto. Questo è un sistema reale, probabilmente usa l'ondulazione, gli zigzag, non so quale sia il loro periodo, inoltre non è noto. La rete recupera tutto da sola. Se hai google drive posso caricare la mia variante per giocarci.
C'è interesse? Per mescolare gli esempi dovrà armeggiare.
Sembra essere lo stesso forexprostools del tuo, preso dal widget investingcom.
Sì, sbagliato) Apparentemente sono tutti glitch nel parsing, o sui dati letti.
È improbabile che la normalizzazione sia utile. La cosa buona è che abbiamo bisogno di dati di notizie di archivio nel terminale, la capacità regolare di scaricarli e un servizio per lavorare con loro. Non credo che non ci siano archivi) Ma a giudicare dall'opinione dei creatori non inizierà a funzionare finché gli utenti non diranno che lo vogliono, e anche se inizia a funzionare, sarà prima nella versione a pagamento).
Beh, prima di tutto ci sono molti ritardi, lo si può vedere a occhio nudo. Preparate il file, lo eseguirò....
le griglie non hanno memoria, quindi è necessario alimentare i ritardi
Secondo VTRIT, nessuno degli input è rilevante per l'obiettivo ahimè. La questione è chiusa.
Può usare tutti gli ingressi, meno di 100 ingressi è inaccettabile
Con 50 ingressi l'errore migliore è 0,5
Per quanto ho capito, durante il suo funzionamento guarda ogni barra individualmente per la formazione di livelli in relazione al target, ad ogni barra viene assegnato un coefficiente. In sostanza, confronta le barre l'una rispetto all'altra rispetto all'obiettivo nel tuo caso nessuna delle barre potrebbe attraversare la soglia sopra l'unità tutte le barre hanno mostrato falso. Attualmente sto scrivendo un articolo sul pre-processing di questo e c'è un sacco di roba interessante. Una delle regole dice che una colonna deve correlarsi con l'obiettivo e NON correlarsi con altre colonne e nel tuo caso sembrano avere una correlazione molto alta tra loro, diventando così prsoto inutile. Aspetta che controlli qualcos'altro....
Non è esattamente standard. Di solito si prende un qualche tipo di oscillatore e lo si alimenta nella rete. Questi indicatori usano un certo numero di barre passate per il calcolo a seconda dei loro periodi. Nel mio caso, la rete legge prima questi indicatori e poi li usa per dare la risposta, quindi ha bisogno di conoscere i valori passati dei prezzi.
Ho un file disordinato di 7700 barre in cui prendo 24 leghe, quindi non continuare, ma piuttosto guarda qui. Ecco il tuo file
Ed ecco il mio.
Qual è la differenza???? Non vi terrò in sospeso. Nell'analisi delle componenti principali, quando ogni colonna è il proprio sistema di coordinate, è importante che possano essere raggruppate in modo che i punti di colonne diverse possano essere tracciati sullo stesso sistema di coordinate. L'interpretazione è semplice. Più sono i vettori verticali e orizzontali, più è freddo. Nel vostro caso si tratta di una macchia smussata e uniforme.