Combinato con altri metodi, potrebbe fare qualcosa.
Cosa c'è?
Questo è il tipo di segno che ho ottenuto. Correlare perché la base è costituita da incrementi di ordini di grandezza vicini
esempio di formula: prezzo - MA(n) * std(n) * coef, dove MA e std - media mobile e deviazione standard di ordine arbitrario e coefficiente di livellamento, più grande - più stazionaria è la serie. In questo caso, è 50000.
Per qualche motivo il mio MO mostra una stabilità migliore rispetto a quella degli incrementi
con coef 20.
Risulta essere qualcosa di simile alla differenza frazionaria, ma conta istantaneamente.
Forse qualcuno può pensare ad altre opzioni
Cosa sono queste curve in generale?
Maxim Dmitrievsky #:
Ecco, la regressione simbolica ci viene in soccorso
Perché queste palle curve?
Ti propongo qualcosa, ti mostro un esempio più semplice senza SR.
Con SR ci vuole più tempo per codificare e pianificare, quindi per semplicità, velocità e chiarezza l'ho semplificato...
Invece di creare una formula in tempo reale, creo un "risultato della formula" - una curva - e lo utilizzo come obiettivo per il modello.
Creo una funzione di fitness che massimizza la correlazione tra il prezzo e l'output del modello, ma l'output del modello ha una limitazione: può essere compreso solo tra -1 e 1.
In altre parole, otteniamo una serie che dovrebbe essere correlata al prezzo, ma "bloccata" entro i limiti dei valori statsionari. Se si ha bisogno di una vera statsionarietà secondo Dickie Fuller e così via, è sufficiente modificare la funzione di fitness in base alle proprie esigenze.
creare i dati e addestrare il modello con la genetica
testare il modello.
Le linee verticali rappresentano la separazione tra addestramento, test e validazione.
Come si può vedere nell'immagine, il modello ha imparato a prendere in input il prezzo e l'output è una serie statistica correlata al prezzo.
Per maggiore chiarezza possiamo fare una somma cumulativa dell'output del modello.
come questo )))) Non è necessario inventare nulla, tutto può essere fatto automaticamente.
Interessante, proverò a pensarci più tardi, oggi abbiamo un Bloody Mary, è difficile pensare.
Mi chiedo quante righe ci vogliano in python.....
probabilmente migliaia in µl))))))))))))))))))))))))))))