Sì, bisogna passare attraverso tutto, altrimenti non si può.
Prova a giocarci, è buono per capire come i parametri influenzano i risultati.
Sì, l'ho visto, peccato che non si possa infilare il proprio.
Prova a ridurre lerning_rate per cominciare.
Bella foto, si vede chiaramente dove è andato il sovrallenamento
Scambiare i tuoi cluster, proprio come ho detto
E l'errore è dello 0,82% sui nuovi dati
Avresti dovuto ascoltarmi quando ti ho detto di fare un centro commerciale e controllarlo, e hai fatto degli ottimizzatori, parser e altre stronzate.
La rete normale sembra essere migliore di lstm. E tanh è meglio di relu.
I parametri di rete sono gli stessi ovunque. I dati sono normalizzati a un intervallo di +-1.
A sinistra ci sono gli errori su trayn e le convalide delle epoche. Al centro c'è l'uscita netta sul vassoio e il benchmark. A destra c'è il risultato netto delle convalide e del benchmark.
tanh
relu
lstm
Ho dovuto passare molto tempo con lstm perché andasse via da 0,5. E il risultato non era molto buono e la finestra dei parametri era molto stretta. E mi ci sono voluti circa 10 minuti per allenarlo. Ma qui la rete si è esercitata per un po' più di un minuto. Si dice che lstm richiede più tempo per allenarsi, in questo esempio le reti si sono allenate nello stesso tempo (aggiornando ancora lstm richiede più tempo per allenarsi).
Ho un NS primitivo senza addestramento. Non vedo il senso dell'allenamento, non sto scoraggiando nessuno in nessun modo.
Il grafico a barre in percentuale indica la probabile direzione futura del movimento.
È importante fornire le informazioni giuste alla rete.
Se si alimenta la spazzatura. Il risultato con qualsiasi pacchetto sarà caotico.
Spero sia chiaro che il blu è su e la carota è giù.
normale è Sequential Dense?
Sì
qualche tipo di attivazione non funziona con valori negativi, non è entrato nel merito?
Non ci avevo pensato. tanh +-1, relu 0-inf
Upd ha guardato gli esempi, relu porta ancora a 0 media.
m5 short, d1 buy, altri sono d'accordo.
C'è stato un cambiamento in un'ora.
non merda ma caramelle...
tutto dovrebbe funzionare come un orologio, stai facendo qualcosa di sbagliato
ma non facciamone una discussione pubblica. Perché ho immaginato il denaro che scorreva nelle mie tasche dopo una scoperta così ingegnosa. Non voglio condividerlo con nessuno.