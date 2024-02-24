L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1864

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

grazie, le parentesi mancano ancora, per esempio qui

quelli rossi sono come dovrebbero essere.

il mio fa tutto. Altrimenti, le condizioni saranno storte e l'albero conterà la cosa sbagliata

Sì, succede in fretta. Qui con if/else

else{
    if(L_30_1  <= 0.00044){ return 2;}
    else{
        if(L_25_1  <= 0.00047){
            if(L_5_1  <= 0.00012){ return 0;}
            else{ return 2;}}
        else{ return 2;}}}
File:
ParseTree.zip  2 kb
 
Faccio il tifo per voi, ragazzi. Mostrami il risultato quando hai risolto le parentesi. Mi piace l'albero in sé ed è davvero interessante e semplice nel modo in cui è organizzato. Terrò la mano sul polso....
 
Mihail Marchukajtes:
Faccio il tifo per voi ragazzi. Mostrami i risultati dopo aver capito le parentesi. Mi piace l'albero in sé ed è così interessante e semplice nel modo in cui è organizzato che rende davvero bene. Sto tenendo il dito sull'impulso....

Anch'io sono interessato.

ma come appare in pratica, voglio vedere una foto

solo codici...

 
Renat Akhtyamov:

Anch'io sono interessato.

ma come appare in pratica, mi piacerebbe vedere una foto

solo codici...

Un esempio di struttura ad albero.
Come per gli alberi reali, ci sono dei nodi da cui si diramano i rami.


 
Romano:

Un esempio di struttura ad albero.
Come i veri alberi, ci sono dei nodi da cui si diramano i rami.

Grazie, ora comincia ad avere senso.

Quindi troviamo la variante ottimale?

Molto simile all'algoritmo di tracciamento del PCB.
 
Romano:

Un esempio di struttura ad albero.
Come i veri alberi, ci sono dei nodi da cui si diramano i rami.


È esattamente lo stesso, volevo solo essere più chiaro nel codice :-)
 
Renat Akhtyamov:

Grazie, ora comincia ad avere senso.

Quindi troviamo l'opzione migliore?

Molto simile all'algoritmo di tracciamento dei PCB.

Sì, la funzione di attivazione viene utilizzata per selezionare un nodo o un altro, e così via attraverso la struttura ad albero, fino a trovare l'opzione migliore.

Ecco un'altra animazione interessante che mi ricorda questo algoritmo.



 
Mihail Marchukajtes:
È esattamente lo stesso, ha solo più senso per me nel codice :-)

Qualche tempo fa, quando stavo afferrando il significato di OOP
Fumando sul balcone, nella mia mente, ho diviso in classi gli alberi che stavano davanti alla mia finestra. :))
Buon allenamento alla comprensione.
Un albero è solo una struttura ramificata.

 
Renat Akhtyamov:

Grazie, ora comincia ad avere senso.

Quindi troviamo l'opzione migliore?

Molto simile all'algoritmo di tracciamento dei PCB.

Sì, tutto è iniziato con i grafici)

 
Romano:

Sì, la funzione di attivazione viene utilizzata per selezionare un nodo o un altro, e così via attraverso la struttura ad albero, fino a trovare l'opzione migliore.

Ecco un'altra animazione interessante che mi ricorda questo algoritmo.

OK.

Ed ecco il codice di Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

personalmente mi ricorda un filtro digitale

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2020.07.11
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399
Nuovo commento