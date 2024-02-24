L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1864
grazie, le parentesi mancano ancora, per esempio qui
quelli rossi sono come dovrebbero essere.
il mio fa tutto. Altrimenti, le condizioni saranno storte e l'albero conterà la cosa sbagliata
Sì, succede in fretta. Qui con if/else
Faccio il tifo per voi ragazzi. Mostrami i risultati dopo aver capito le parentesi. Mi piace l'albero in sé ed è così interessante e semplice nel modo in cui è organizzato che rende davvero bene. Sto tenendo il dito sull'impulso....
Anch'io sono interessato.
ma come appare in pratica, voglio vedere una foto
solo codici...
Anch'io sono interessato.
ma come appare in pratica, mi piacerebbe vedere una foto
solo codici...
Un esempio di struttura ad albero.
Come per gli alberi reali, ci sono dei nodi da cui si diramano i rami.
Grazie, ora comincia ad avere senso.
Quindi troviamo la variante ottimale?Molto simile all'algoritmo di tracciamento del PCB.
Sì, la funzione di attivazione viene utilizzata per selezionare un nodo o un altro, e così via attraverso la struttura ad albero, fino a trovare l'opzione migliore.
Ecco un'altra animazione interessante che mi ricorda questo algoritmo.
È esattamente lo stesso, ha solo più senso per me nel codice :-)
Qualche tempo fa, quando stavo afferrando il significato di OOP
Fumando sul balcone, nella mia mente, ho diviso in classi gli alberi che stavano davanti alla mia finestra. :))
Buon allenamento alla comprensione.
Un albero è solo una struttura ramificata.
Sì, tutto è iniziato con i grafici)
OK.
Ed ecco il codice di Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
personalmente mi ricorda un filtro digitale