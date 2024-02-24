L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1862
Impostazioni -> Generale -> Inserire () e chiudere }])' "
Forse questo aiuterà?
O compilare.
Poinella scheda Error, fai doppio clic sul primo errore.
Il cursore andrà dove non c'è una parentesi di chiusura.
E così per ogni parentesi, fare doppio clicsu errore, mettere la parentesi, compilare.
il compito è quello di generare un codice mql funzionante in python, quindi perché armeggiare con esso?
quasi fatto
Credo di aver capito che non si può fare off-line....
il portafoglio è davvero qualcosa....
voilà
sarebbe un dolore nel debugger :D
non è l'albero più grande che puoi avere
Controllare che l'albero funzioni allo stesso modo.
Su mql:
In python:
Credo di aver capito che non si può fare off-line....
la valigetta è un vero pezzo da novanta....
Funziona bene off-line, l'ho testato.
Mi metto una pelliccia in testa.
È stato un errore stupido.
Roman, cerca il tuo bug, dovrebbe funzionare bene sulla storia
;)
vaporoso, 7 anni fa
trovato, trovato il difetto della strategia!!!
pre-test fino a 10 volte al giorno
cosa c'è in arrivo........
Quindi non ho detto nulla sul fatto che non funziona sulla storia :)))
Ho detto che non l'ho finito per la storia, quindi ho rimandato lo sviluppo per ora.
E così, preparare i dati storici è uno dei passi importanti.
E tutti i modelli sono costruiti e testati tenendo conto della storia.
Questa è la statistica ))
Buon per te che tutto sta funzionando.
@Maxim Dmitrievsky è ancora necessario il parser?
Grazie, le parentesi mancano ancora, per esempio qui
rosso - come dovrebbe essere.
Il mio fa tutto. Altrimenti, le condizioni non funzioneranno correttamente e l'albero conterà il numero sbagliato
grazie, le parentesi mancano ancora, per esempio qui
quelli rossi sono come dovrebbero essere.
il mio fa tutto. Altrimenti, le condizioni funzioneranno in modo errato e l'albero conterà in modo sbagliato
Dai tuoi codici ho iniziato a capire approssimativamente come funzionano gli alberi. Algoritmo debole rispetto al polinomio, così sembra a me....
non dire stronzate.