Diciamo che sull'Euve stavo parlando ieri del livello 1,1685. Questo è il futuro livello dei prezzi.
Se avete lo stesso livello nella vostra tasca posteriore, di conseguenza la mia strategia e la vostra sono le stesse.
E recentemente, in uno dei thread, il 12 luglio, ho detto questo:
"Esempio - l'eva sarà a 1,1712, 1,1744, 100%".
Se hai lo stesso livello nel tuo puzzle, il mio e il tuo sono uguali...
....
Sì, sì, sì, mi ricordo le tue previsioni, la prima volta ho inclinato, ma la seconda volta ho ottenuto il mio
Ho ottenuto un po 'meglio di un uccello in mano ...
Quindi ci saranno alcune idee su come insegnare i livelli ai neuronici? O ho sollevato questa domanda invano
Ho coltivato a lungo l'idea di formare un modello per un profilo di mercato. Ma non ho ancora abbastanza esperienza per implementarlo).
Bene e in predittori inoltre incrementi netti di prezzo.
Quindi ci sarà qualche idea su come insegnare la neuronica ai livelli? o ho sollevato questa domanda invano
E come pensate che i livelli di apprendimento dovrebbero differire dall'apprendimento su Alto e Basso nei bar?
se in generale, non molto, solo cercando un altro
se in generale non molto, solo cercando un altro
Non so se è vero o no, ma è interessante da ascoltare
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
se si guarda sistematicamente, si può tentare di formalizzare tutti i possibili tipi di oggetti per le predizioni in una volta sola, allo stesso tempo anche i possibili tipi di predittori.
L'unico tipo di oggetto da prevedere è il livello (cioè un rimbalzo del prezzo nel futuro)
Domande:
1) come insegnare alla rete a rimbalzare se il rimbalzo può essere in 5 min. o in un'ora o dopodomani, vi ricordo che questo non è il prossimo incremento da prevedere
2) Come con un tale obiettivo (rimbalzo) poi misurare l'errore nei nuovi dati
Non ho ancora una risposta(
