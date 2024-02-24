L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1030

Renat Akhtyamov:

Diciamo che sull'Euve stavo parlando ieri del livello 1,1685. Questo è il futuro livello dei prezzi.

Se avete lo stesso livello nella vostra tasca posteriore, di conseguenza la mia strategia e la vostra sono le stesse.

E recentemente, in uno dei thread, il 12 luglio, ho detto questo:

"Esempio - l'eva sarà a 1,1712, 1,1744, 100%".

Se hai lo stesso livello nel tuo puzzle, il mio e il tuo sono uguali...

Renat Akhtyamov:
Sì, sì, sì, mi ricordo le tue previsioni, la prima volta ho inclinato, ma la seconda volta ho ottenuto il mio

Allora, ci saranno delle idee su come insegnare i livelli neuronici? O l'ho detto invano?
 
mytarmailS:
Ho coltivato a lungo l'idea di formare un modello per un profilo di mercato. Ma non ho ancora abbastanza esperienza per implementarlo).

Bene e in predittori inoltre incrementi netti di prezzo.

 
mytarmailS:
E come pensi che dovrebbe essere diverso insegnare i livelli dall'apprendimento su Alto e Basso nei bar?
 
Ivan Negreshniy:
E come pensate che i livelli di apprendimento dovrebbero differire dall'apprendimento su Alto e Basso nei bar?

se in generale, non molto, solo cercando un altro

 
mytarmailS:

se in generale non molto, solo cercando un altro

se si guarda sistematicamente, si può cercare di formalizzare tutti i possibili tipi di oggetti per le predizioni in una volta sola, e allo stesso tempo anche i possibili tipi di predittori.
 

Non so se è vero o no, ma è interessante da ascoltare

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
Ivan Negreshniy:
se si guarda sistematicamente, si può tentare di formalizzare tutti i possibili tipi di oggetti per le predizioni in una volta sola, allo stesso tempo anche i possibili tipi di predittori.

L'unico tipo di oggetto da prevedere è il livello (cioè un rimbalzo del prezzo nel futuro)

Domande:

1) come insegnare alla rete a rimbalzare se il rimbalzo può essere in 5 min. o in un'ora o dopodomani, vi ricordo che questo non è il prossimo incremento da prevedere

2) Come con un tale obiettivo (rimbalzo) poi misurare l'errore nei nuovi dati

Non ho ancora una risposta(

 
mytarmailS:

L'unico tipo di oggetto da prevedere è il livello (cioè un rimbalzo dei prezzi in futuro)

Domande:

1) come insegnare alla rete a rimbalzare se il rimbalzo può essere in 5 min. o in un'ora o dopodomani, vi ricordo che questo non è il prossimo incremento da prevedere

2) Come con un tale obiettivo (rimbalzo) poi misurare l'errore nei nuovi dati

Non ho ancora una risposta((

"rimbalzo" è un'astrazione e si può pensare a molte altre immagini simili, come "breakout", ma il risultato sarà ancora un segnale di acquisto o di vendita, in 5 minuti un'ora o il giorno dopo.
