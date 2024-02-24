L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2212

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

cosa vuol dire che non si può... beh, si può dividere))

se un criterio ha un minimo globale di -1000, l'altro 0 e il terzo 150k

Cosa vuoi aggiungere? )))))) non sai di cosa stai parlando

[Eliminato]  
mytarmailS:

Se un criterio ha un minimo globale di -1000, un altro di 0 e un terzo di 150k

Cosa stai aggiungendo lì sopra? )))))) non sai di cosa stai parlando

non renderli infiniti, basta metterli in un intervallo come tutti gli altri, da 0 a 1

 
Maxim Dmitrievsky:

Quindi non fateli infiniti, fateli in un intervallo come tutti gli altri, da 0 a 1

No, Max, non funziona così, l'ottimizzazione è una ricerca dell'ignoto (funzioni, parametri, ecc.)

Per mettere "qualcosa" nell'intervallo 0-1, ho bisogno di averlo, non ce l'ho, uso l'ottimizzazione per trovarlo.

[Eliminato]  
mytarmailS:

No, Max, non funziona così, l'ottimizzazione è una ricerca dell'ignoto (funzioni, parametri, ecc.)

Per ottenere "qualcosa" nell'intervallo 0-1 ho bisogno di averlo, non ce l'ho, lo cerco con l'aiuto dell'ottimizzazione...

qualsiasi cosa... hai una funzione che deve essere massimizzata/minimizzata... tutto

Ecco perché tutte le f-i sane sono in gamma. e tu hai una fi

 
Maxim Dmitrievsky:

qualunque cosa... Avete una funzione per massimizzare/minimizzare... tutto.

Ascolta, hai mai fatto una ricerca di parametri multi-criteri nella tua vita?

[Eliminato]  
mytarmailS:

Senti, hai mai fatto una ricerca di parametri multi-criteri nella tua vita?

Non capisco cosa stai facendo, disegna un diagramma.

 
Maxim Dmitrievsky:

Non capisco cosa stai facendo, fai un diagramma.

Si addestra il neurone per "max profit". Questo è l'addestramento per un criterio ( "max profit").


Alexander Alexandrovich dice che neuronka trova la soluzione migliore "non commerciare". Non riesco a capire come ha fatto, ma va bene...

Quindi se il neurone ha deciso di "non scambiare" Quindi, se il neurone ha deciso di "non negoziare", significa che abbiamo bisogno di aggiungere un ulteriore criterio (un numero minimo di transazioni): "min. deals".


Si scopre che dobbiamo già ottimizzare usando due criteri (o 10)

Non si può normalizzare nulla qui, perché non conosciamo il risultato finale

[Eliminato]  
mytarmailS:

Quindi si addestra il neurone per il "massimo profitto". Questo è l'addestramento secondo un criterio ( "massimo profitto").


Alexander Alexandrovich dice che il neurone trova la soluzione migliore "non scambiare". Non riesco a capire come ha fatto, ma va bene...

Quindi se il neurone ha deciso di "non scambiare" Quindi, se il neurone ha deciso di "non negoziare", significa che abbiamo bisogno di aggiungere un ulteriore criterio (un numero minimo di transazioni): "min. deals".


Si scopre che dobbiamo già ottimizzare usando due criteri (o 10)

Non possiamo normalizzare nulla qui perché non conosciamo il risultato finale

Penso che questo sia il problema

quando nessuno ci capisce niente, ma cominciano a costruirci sopra.

Ecco perché c'è un corso di reti neurali per nerd.

 
Maxim Dmitrievsky:

Penso che questo sia il problema.

quando nessuno capisce niente, ma iniziano a completarlo dall'alto

Probabilmente....

========================

fatto un grande campione di prova

nella casella è il pezzo del test (nuovi dati) che ho mostrato

Comunque, per 5 minuti, si mangia la commissione

Ma è possibile sintetizzare un modello interessante


È necessario includere immediatamente nella funzione di fitness l'addestramento e il controllo del modello su campioni di alberi e di test

Finora ho reso tutto molto confuso.

[Eliminato]  
mytarmailS:

Probabilmente....

========================

fatto un grande campione di prova

nel quadrato è il pezzo del test (nuovi dati) che ho mostrato

Comunque, per 5 minuti, la commissione se lo mangia tutto.

Ma è possibile sintetizzare un modello interessante


È necessario includere immediatamente nella funzione di fitness l'addestramento e il controllo del modello su campioni di alberi e di test

Ho reso tutto molto confuso finora.

Grazie, non sono chiare.

1...220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219...3399
Nuovo commento