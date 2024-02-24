L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2212
cosa vuol dire che non si può... beh, si può dividere))
se un criterio ha un minimo globale di -1000, l'altro 0 e il terzo 150k
Cosa vuoi aggiungere? )))))) non sai di cosa stai parlando
non renderli infiniti, basta metterli in un intervallo come tutti gli altri, da 0 a 1
No, Max, non funziona così, l'ottimizzazione è una ricerca dell'ignoto (funzioni, parametri, ecc.)
Per mettere "qualcosa" nell'intervallo 0-1, ho bisogno di averlo, non ce l'ho, uso l'ottimizzazione per trovarlo.
qualsiasi cosa... hai una funzione che deve essere massimizzata/minimizzata... tutto
Ecco perché tutte le f-i sane sono in gamma. e tu hai una fi
Ascolta, hai mai fatto una ricerca di parametri multi-criteri nella tua vita?
Non capisco cosa stai facendo, disegna un diagramma.
Si addestra il neurone per "max profit". Questo è l'addestramento per un criterio ( "max profit").
Alexander Alexandrovich dice che neuronka trova la soluzione migliore "non commerciare". Non riesco a capire come ha fatto, ma va bene...
Quindi se il neurone ha deciso di "non scambiare" Quindi, se il neurone ha deciso di "non negoziare", significa che abbiamo bisogno di aggiungere un ulteriore criterio (un numero minimo di transazioni): "min. deals".
Si scopre che dobbiamo già ottimizzare usando due criteri (o 10)
Non si può normalizzare nulla qui, perché non conosciamo il risultato finale
Penso che questo sia il problema
quando nessuno ci capisce niente, ma cominciano a costruirci sopra.
Ecco perché c'è un corso di reti neurali per nerd.
Probabilmente....
========================
fatto un grande campione di prova
nella casella è il pezzo del test (nuovi dati) che ho mostrato
Comunque, per 5 minuti, si mangia la commissione
Ma è possibile sintetizzare un modello interessante
È necessario includere immediatamente nella funzione di fitness l'addestramento e il controllo del modello su campioni di alberi e di test
Finora ho reso tutto molto confuso.
Grazie, non sono chiare.