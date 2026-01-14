Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 184

Nuovo commento
 

Sto studiando diversi servizi che danno la possibilità di registrare carte virtuali straniere e uno di questi ("Pay worldwide" si chiama) ha un elenco di cose che non possono essere pagate con una carta e sa se la loro mastercard virtuale funzionerà quando si finanzia un conto in mql5.

Forse qualcuno l'ha usata? Perché aprire una carta costa. Non vorrei acquistare una carta che non serve a nulla.


 
ciao
 
Posso chiedere ai moderatori se è necessario consultare l'helpdesk quando il saldo rimane inattivo per molto tempo dopo la ricarica e quando si preleva viene segnalato che non è possibile prelevare i non profit.
 
михаил потапыч #:
Bellissimo!

La bellezza del design industriale è stupefacente!

 
Hong Wei Dan #:
Posso chiedere ai moderatori se è necessario consultare l'helpdesk quando il saldo rimane inattivo per molto tempo dopo la ricarica e al momento del prelievo viene segnalato che non è possibile prelevare i fondi di deposito.
A quanto mi risulta, sulla base delle informazioni fornite da un moderatore, i fondi di deposito non guadagnati non possono essere prelevati.
 

C'è qualche brasiliano in grado di prelevare da questa piattaforma? Il processo di prelievo su MQL5 è estremamente orribile per i brasiliani. C'è qualche supporto al riguardo?

Qualche brasiliano può ritirare i fondi da questa piattaforma? Il processo di ritiro in MQL5 è estremamente orribile per i brasiliani. Esiste un qualche tipo di supporto a riguardo?

Qualcuno di voi brasiliani sta riuscendo ad abbandonare questa piattaforma? Il processo di acquisto di MQL5 sta diventando estremamente difficile (orribile) per chi è in Brasile. Esiste qualche supporto specifico in merito?

 
Fernando Borges Rocha #:
un brasiliano è in grado di prelevare da questa piattaforma? Il processo di prelievo attraverso MQL5 è estremamente difficile (orribile) per chi proviene dal Brasile. Esiste un supporto specifico a questo proposito?
Non ho molte carte di credito qui in Brasile, ma ho letto qualche pagina indietro che è possibile farlo con PagBank, ma non ricordo cosa ho fatto di sbagliato con il conto PagBank o la carta non è arrivata in tempo, ma sono riuscito a farlo con la carta fisica Wise, la carta online non ha funzionato a Wise. Ci sono voluti circa 5 giorni per arrivare a San Paolo, ma siamo in sciopero alle poste quindi non so, vi consiglio di provare le carte fisiche. Wise è buona perché si può "prelevare" il credito disponibile tramite PIX
.
1...177178179180181182183184
Nuovo commento