Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 184
Sto studiando diversi servizi che danno la possibilità di registrare carte virtuali straniere e uno di questi ("Pay worldwide" si chiama) ha un elenco di cose che non possono essere pagate con una carta e sa se la loro mastercard virtuale funzionerà quando si finanzia un conto in mql5.
Forse qualcuno l'ha usata? Perché aprire una carta costa. Non vorrei acquistare una carta che non serve a nulla.
Posso chiedere ai moderatori se è necessario consultare l'helpdesk quando il saldo rimane inattivo per molto tempo dopo la ricarica e al momento del prelievo viene segnalato che non è possibile prelevare i fondi di deposito.
C'è qualche brasiliano in grado di prelevare da questa piattaforma? Il processo di prelievo su MQL5 è estremamente orribile per i brasiliani. C'è qualche supporto al riguardo?
