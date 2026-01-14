Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 131
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'assistenza ha appena confermato che Paypal non è più disponibile.
E adesso? "Scegli un altro metodo di pagamento"
Quale? Ho detto almeno 3 volte in quella conversazione che webmoney non funziona qui, e non posso nemmeno prelevare con la carta di credito.
E il bonifico bancario il minimo e il massimo è di 3000 USD, perché questo limite se dobbiamo comunque pagare la tassa di 30USD? Rimuovete il limite allora.
Se avete meno di 3000, allora il vostro denaro è bloccato qui.
AGGIUNGETE ALTRE OPZIONI! Perché non Wise o Revolut? O entrambe?
Il Brasile ha anche l'opzione di ricevere via PIX, che è molto veloce e facile.
Direi che almeno il 70% di tutti i venditori qui sono completamente fregati.
Devono trovare una soluzione al più presto, o ho la sensazione che molti dei venditori qui presenti che si affidano a paypal o che hanno sede negli Stati Uniti e non possono utilizzare webmoney o carte di credito si ritireranno dalla piattaforma. Confido che troveranno presto una soluzione
Non solo gli Stati Uniti, ma praticamente tutto il mondo si affida a Paypal per essere pagato.
⚠️Disclaimer: Questa è solo la mia opinione personale. Non sono un dipendente di MetaQuotes e quanto segue non rappresenta in alcun modo la posizione di MetaQuotes.
Dato che sembra che sia stata una decisione di PayPal quella di ritirare i propri servizi, probabilmente potrebbe essere dovuta all'alto rischio che la sezione Market di MetaQuotes rappresenta per PayPal.
Dubito fortemente che PayPal abbia preso questa decisione a cuor leggero, e probabilmente la decisione non sarà ribaltata facilmente né a breve.
MetaQuotes dovrà probabilmente fare una grande revisione della sezione Market, penalizzando pesantemente i venditori impegnati in pratiche non etiche, e ripulire a fondo l'immagine negativa che la sezione ha attualmente.
Si spera che tra qualche anno, una volta migliorata l'immagine e con una rigorosa moderazione nella sezione Mercato, PayPal possa prendere nuovamente in considerazione l'idea di offrire i propri servizi.
⚠️Disclaimer: Questa è solo la mia opinione personale. Non sono un dipendente di MetaQuotes e quanto segue non rappresenta in alcun modo la posizione di MetaQuotes.
Dato che sembra che la decisione di PayPal di ritirare i propri servizi sia stata presa, probabilmente potrebbe essere dovuta all'alto rischio che la sezione Market di MetaQuotes rappresenta per PayPal.
Dubito fortemente che PayPal abbia preso questa decisione alla leggera, e probabilmente la decisione non sarà annullata facilmente né tanto meno a breve.
MetaQuotes dovrà probabilmente fare una grande revisione della sezione Market, penalizzando pesantemente i venditori impegnati in pratiche non etiche, e ripulire a fondo l'immagine negativa che la sezione ha attualmente.
Si spera che tra qualche anno, una volta migliorata l'immagine e con una rigorosa moderazione nella sezione Mercato, PayPal possa prendere nuovamente in considerazione l'idea di offrire i propri servizi.
Confido nel fatto che MQL troverà una soluzione per la maggior parte dei suoi bravi venditori qui sul mercato! Ci conto :)
Devono trovare una soluzione al più presto, o ho la sensazione che molti dei venditori qui presenti che si affidano a paypal o che hanno sede negli Stati Uniti e non possono utilizzare webmoney o carte di credito si ritireranno dalla piattaforma. Confido che troveranno presto una soluzione
Perché non è possibile ricaricare il saldo MQL5 con un normale bonifico online? I metodi di pagamento offerti non sono affatto utilizzabili per gli europei. Di certo non prenderò una carta Visa solo per poter pagare qui. La mia Mastercard è sufficiente per me.
Perché non è possibile ricaricare il saldo MQL5 con un normale bonifico online? I metodi di pagamento offerti non sono affatto utilizzabili per gli europei. Di certo non prenderò una carta Visa solo per poter pagare qui. La mia Mastercard è sufficiente per me.
Mastercard è disponibile. Almeno, il suo logo appare accanto a quello di VISA.
Quindi dovrebbe essere disponibile per ricaricare il conto e pagare gli acquisti.
prima usavo paypal e qualche volta usavo il bonifico bancario su payoneer ( conto EUR).
Qualcuno ha provato a prelevare con la carta Payoneer?