Voglio prelevare del denaro, come posso farlo?
Contattate il vostro broker.
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33Oggi, quando ho cercato di acquistare un bot, mi sono reso conto che la piattaforma non mi permette più di acquistare utilizzando l'opzione PayPal, che aveva funzionato molto bene per me prima. Ho provato a fare l'acquisto con la mia carta di credito, ma è stato rifiutato. Qualcuno sa dirmi come è riuscito a risolvere questo problema?
Paypal va e viene frequentemente, quindi ti suggerisco di provare a ricaricare il tuo conto MQL5 con qualche altro metodo di pagamento o di riprovare domani.
Oggi, quando ho cercato di acquistare un bot, mi sono reso conto che la piattaforma non mi permette più di acquistare utilizzando l'opzione PayPal, che aveva funzionato molto bene per me prima. Ho provato a fare l'acquisto con la mia carta di credito, ma è stato rifiutato. Qualcuno sa dirmi come è riuscito a risolvere questo problema?
Stavo anche cercando l'opzione Paypal, ma ho pensato che fosse solo una mia impressione.
Sugianto, 2025.01.16 08:39
paypal è TEMPORANEAMENTE non disponibile a causa di un problema tecnico. Questo sta accadendo spesso e spero che torni presto.
Sugianto, 2025.01.16 08:39
paypal è TEMPORANEAMENTE non disponibile a causa di un problema tecnico. Questo sta accadendo spesso e spero che torni presto.
Questo è molto scomodo per tutti i venditori all'interno degli Stati Uniti. Noi diamo il 20% dei nostri guadagni a MQL e la maggior parte di noi ha condiviso una quantità sostanziale dei nostri guadagni con loro nel corso degli anni. Questo è preoccupante in quanto sono sempre stato grato per l'opportunità di vendere sistemi di trading sulla piattaforma e sono sempre stato felice di condividere i miei guadagni. Quando questo è ciò che faccio per vivere e webmoney non è offerto ai cittadini statunitensi e il prelievo con carta bancaria non funziona per me, credo che meritiamo una soluzione migliore a questo problema. Paypal era un ottimo modo per prelevare per molti di noi e ora sono ad un punto morto......
Sono nella stessa situazione, e credo anche il 90% delle persone che vendono qui!
Solo paypal funziona per noi, webmoney è un servizio russo che non funziona per me, inoltre non posso ricevere pagamenti con carta di credito in Brasile.
Voglio i miei soldi!