MathQuantileWeibull
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Weibull inversa con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileWeibull(
double MathQuantileWeibull(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Weibull inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di qweibull() in R.
double MathQuantileWeibull(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione Weibull inversa con parametri A e B. In caso di errore restituisce false.
bool MathQuantileWeibull(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
a
[in] Parametro della distribuzione (scala).
b
[in] Parametro della distribuzione (forma).
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.