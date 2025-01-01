DocumentazioneSezioni
AssignArray

Copia gli elementi di un array in un altro.

bool  AssignArray(
   const short&  src[]      // array sorgente
   )

Parametri

src[]

[in] Riferimento ad un array usato come sorgente di elementi da copiare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso copiare gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayShort::AssignArray(const short &[])
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- assegna un altro array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Errore assegnazione array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }