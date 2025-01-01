//--- esempio per CArrayShort::Load(int)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array!=NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- apri file

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!array.Load(file_handle))

{

//--- errore caricamento file

printf("File load: Error %d!",GetLastError());

delete array;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

//--- usa elementi dell'array

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

printf("Elemento[%d] = %d",i,array.At(i));

}

delete array;

}