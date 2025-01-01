DocumentazioneSezioni
Imposta una nuova (più piccola) grandezza dell'array.

bool  Resize(
   int  size      // grandezza
   )

Parametri

size

[in]  Nuova grandezza dell'array.

Valore di ritorno

true - successo, false - c'è stato un tentativo di impostare la grandezza inferiore a zero.

Nota

La modifica della grandezza dell' array consente di utilizzare la memoria in modo ottimale. Gli elementi eccessivi sulla destra vengono perduti. Per ridurre la frammentazione della memoria, la grandezza dell'array viene cambiata dello step precedentemente determinato secondo il metodo Step(int) o lo step predefinito di 16.

Esempio:

//--- esempio per CArrayShort::Resize(int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- ridimensiona array
   if(!array.Resize(10))
     {
      printf("Ridimensiona errore");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }