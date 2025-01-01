//--- esempio per CArrayShort::SearchGreat(short)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiungi elementi dell'array

//--- . . .

//--- ordina elemento

array.Sort();

//--- cerca elemento

if(array.SearchGreat(100)!=-1) printf("Elemento trovato");

else printf("Elemento non trovato");

//--- elimina array

delete array;

}