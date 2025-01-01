DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayShortSearchFirst 

SearchFirst

Ricerca il primo elemento uguale al campione nell'array ordinato.

int  SearchFirst(
   short  element      // campione(sample)
   ) const

Parametri

element

[in]  L'elemento campione da cercare nell'array.

Valore di ritorno

La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.

Esempio:

//--- esempio per CArrayShort::SearchFirst(short)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- ordina elemento
   array.Sort();
   //--- cerca elemento
   if(array.SearchFirst(100)!=-1) printf("Elemento trovato");
   else                           printf("Elemento non trovato");
   //--- elimina array
   delete array;
  }