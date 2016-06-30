CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

3_Otkat Sys v1.2 - sistema esperto per MetaTrader 4

Italian English Русский
Author: not specified

The 3_Otkat_Sys_v1.2 Expert Advisor.

The system is configured for 5 hours (Moscow Time), does not trade on the nights of Monday and Friday. Not a single loss on Buy since 2003.01.02.



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/7864

