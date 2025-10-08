Due parametri;

Il primo imposta l'importo dello stop loss, che deve essere negativo. Non funziona in assenza di input.

Il secondo è il moltiplicatore del take profit, basato sul valore dello stop loss.





Lo strumento ha uno svantaggio: non riconosce gli ordini pendenti.

Ha il vantaggio che uno stop loss impostato viene impostato di default su un ordine che non richiede il funzionamento dello strumento, rendendo conveniente per gli utenti mantenere ordini sia a lungo che a breve termine.

Il sistema prevede due modalità di stop loss: una consiste nell'impostare uno stop loss per uno degli ordini per guidare la chiusura della posizione.

Il secondo consiste nel chiudere la posizione utilizzando un multiplo dell'input.

Questo strumento è stato progettato per limitare rigorosamente lo stop loss, soprattutto per coloro che operano spesso con stop loss. Se spesso lo stop loss è arbitrario, è possibile utilizzarlo per disciplinarsi.