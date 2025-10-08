CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Strumento di chiusura in posizione assistita - sistema esperto per MetaTrader 5

Ling Yang | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
22
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Due parametri;

Il primo imposta l'importo dello stop loss, che deve essere negativo. Non funziona in assenza di input.

Il secondo è il moltiplicatore del take profit, basato sul valore dello stop loss.


Lo strumento ha uno svantaggio: non riconosce gli ordini pendenti.

Ha il vantaggio che uno stop loss impostato viene impostato di default su un ordine che non richiede il funzionamento dello strumento, rendendo conveniente per gli utenti mantenere ordini sia a lungo che a breve termine.

Il sistema prevede due modalità di stop loss: una consiste nell'impostare uno stop loss per uno degli ordini per guidare la chiusura della posizione.

Il secondo consiste nel chiudere la posizione utilizzando un multiplo dell'input.

Questo strumento è stato progettato per limitare rigorosamente lo stop loss, soprattutto per coloro che operano spesso con stop loss. Se spesso lo stop loss è arbitrario, è possibile utilizzarlo per disciplinarsi.

Tradotto dal cinese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/zh/code/51095

Custom Bid Ask lines Custom Bid Ask lines

Una linea bid e ask personalizzata, etichettata e chiara per aiutare a visualizzare i prezzi bid e ask

Cancellare il grafico Cancellare il grafico

Un semplice script per rimuovere tutti gli oggetti grafici dal grafico di un'attività finanziaria.

IncEROnArray IncEROnArray

La classe CEROnArray è progettata per calcolare il rapporto di efficienza (ER) utilizzato nella media mobile adattiva (AMA). Viene inoltre fornito un esempio di utilizzo della classe CEROnArray.

IncERDOnArray IncERDOnArray

La classe CERDOnArray è progettata per calcolare l'Efficiency Ratio (ER) utilizzato nell'Adaptive Moving Average (AMA), ma tenendo conto della direzione del movimento del prezzo. Quando il prezzo sale, l'indicatore assume valori positivi, mentre quando scende assume valori negativi.