Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore della candela formata dall'indicatore FiboCandles.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore FiboCandles.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig. 1 Esempi di operazioni sul grafico

Risultati del test 2011 su AUDUSD H4:

Fig. 2 Grafico dei risultati dei test

Nota: