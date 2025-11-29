Unisciti alla nostra fan page
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore FiboCandles - libreria per MetaTrader 5
Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore della candela formata dall'indicatore FiboCandles.
Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore FiboCandles.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".
Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.
Fig. 1 Esempi di operazioni sul grafico
Risultati del test 2011 su AUDUSD H4:
Fig. 2 Grafico dei risultati dei test
Nota:
L'Expert Advisor generato con il Wizard MQL5 decide di aprire o chiudere una posizione in base ai risultati della "votazione" dei moduli dei segnali di trading aggiunti durante la creazione dell'Expert Advisor. Anche il modulo principale (che contiene tutti i moduli aggiunti) dei segnali di trading prende parte alla "votazione", ma i suoi metodi LongCondition() e ShortCondition() restituiscono sempre 0.
Poiché il calcolo dei "voti" si basa sulla media del numero di moduli presenti (il modulo principale + un modulo aggiunto), i valori delle soglie devono essere specificati tenendo conto di ciò. Per questo motivo, dopo aver creato il codice EA utilizzando il Wizard MQL5, i valori di Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devono essere impostati rispettivamente a 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/831
