ImpostaStopOrdine di Vendita - script per MetaTrader 5

Lo script SetSellStopOrder è progettato per impostare un ordine SellStop con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione dell'intero deposito utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi dell'intero deposito.

Parametri di input dello script:

//+----------------------------------------------+
//||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestione del denaro
input uint  LEVEL=300;      // Livello di attivazione in pip dal prezzo corrente
input uint  STOPLOSS=300;   // Stoploss in punti dal livello di attivazione
input uint  TAKEPROFIT=800; // Prendere profitto in punti dal livello di trigger
input uint  EXPIRED=0;      // Tempo di validità dell'Odder in ore (0 - senza tempo di cancellazione)
input uint  RTOTAL=4;       // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine
input uint  SLEEPTIME=1;    // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

Mostrare il guadagno e la perdita della candela in percentuale.

ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

Si tratta di un indicatore per il calcolo delle medie mobili ponderate ATR.

Imposta ordine di acquisto Imposta ordine di acquisto

Questo script è progettato per impostare un ordine BuyStop con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.

Imposta ordine di acquisto Imposta ordine di acquisto

Questo script è progettato per impostare un ordine BuyLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.