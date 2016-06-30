CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

NRTR_HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Visualizzazioni:
3234
Valutazioni:
(13)
Pubblicato:
Aggiornato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

NRTR indicator with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indicator chart period (timeframe)

The indicator requires NRTR.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. NRTR_HTF

Fig.1. NRTR_HTF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/15249

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Trading system based on NRTR_extr indicator signals.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Trading system based on NRTR indicator signals.

NRTR_extr_HTF NRTR_extr_HTF

NRTR_extr indicator with the timeframe selection option available in input parameters.

NRTR_Sign NRTR_Sign

Semaphore signal indicator using NRTR algorithm and performing calculations by CLOSE.