Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
NRTR_HTF - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 3234
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Aggiornato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
NRTR indicator with the timeframe selection option available in input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)
The indicator requires NRTR.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. NRTR_HTF
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/15249
