RVI_Cloud_HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3870
(18)
The RVI indicator with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indicator chart period (timeframe)

The indicator requires RVI.mq5 indicator file. Add it to <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. The RVI_Cloud_HTF indicator

Fig.1. The RVI_Cloud_HTF indicator

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/15229

