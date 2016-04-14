Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
The RVI indicator with the timeframe selection option available in input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)
The indicator requires RVI.mq5 indicator file. Add it to <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. The RVI_Cloud_HTF indicator
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/15229
