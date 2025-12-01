0
5
Delta Fusion Pro 7.0: Potenza e Precisione per il Trading Intraday
✔ Decisioni più informate grazie alla conferma multi-timeframe
La nuova release Delta Fusion Pro 7.0 porta l’analisi dell’Order Flow e del Delta a un livello superiore. Con funzionalità avanzate e ottimizzazioni strutturali, questa versione è progettata per trader che vogliono decisioni più informate, performance elevate e un’interfaccia intuitiva.
Novità Principali
1. Sistema Multi-Timeframe Avanzato
- Analisi aggregata M15 + H1 + H4: Combina più timeframe per una visione completa.
- Cache intelligente: Aggiornamenti solo su nuove candele dei timeframe superiori.
- Pesi configurabili: Current (45%), M15 (25%), H1 (20%), H4 (10%).
- Funzione ottimizzata: CalculateMultiTFStrength_MTF_Cached() per calcoli rapidi.
- Layout a due righe + barra grafica:
- Riga 1: Percentuali Buy/Sell con colori dinamici.
- Riga 2: Trend bias + forza MTF + classificazione (Strong/Medium/Weak).
- Progress bar intuitiva (0–100%).
- Tooltip dettagliato con valori M15, H1, H4.
- Auto-posizionamento e cornice ridimensionabile (240x110 px).
- Nuovi input dedicati:
- DeltaHistogramBuyColor (Ask)
- DeltaHistogramSellColor (Bid)
- Adatta il look al tuo tema grafico.
- Nuovo parametro POC_BandWidthFactor (default: 1.5).
- Disegno automatico di una fascia di prezzo attorno al POC.
- Attivazione tramite flag POC_DrawBand .
- Funzione GetBuySellPercentFast(): Calcolo rapido senza overhead.
- Cache MTF statica per ridurre ricalcoli.
- Aggiornamenti selettivi solo su nuove candele.
✔ Feedback visivo immediato con barra di forza intuitiva
✔ Personalizzazione estetica per adattarsi al tuo stile
✔ Riduzione del lag grazie alla cache ottimizzata
✔ Analisi contestuale con POC Band per aree di prezzo chiave
Scopri tutti i dettagli e scarica la versione 7.0
Buon Trading