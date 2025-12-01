Delta Fusion Pro 7.0: Potenza e Precisione per il Trading Intraday

La nuova release Delta Fusion Pro 7.0 porta l’analisi dell’Order Flow e del Delta a un livello superiore. Con funzionalità avanzate e ottimizzazioni strutturali, questa versione è progettata per trader che vogliono decisioni più informate, performance elevate e un’interfaccia intuitiva.





Novità Principali

1. Sistema Multi-Timeframe Avanzato

Analisi aggregata M15 + H1 + H4 : Combina più timeframe per una visione completa.

: Combina più timeframe per una visione completa. Cache intelligente : Aggiornamenti solo su nuove candele dei timeframe superiori.

: Aggiornamenti solo su nuove candele dei timeframe superiori. Pesi configurabili : Current (45%), M15 (25%), H1 (20%), H4 (10%).

: Current (45%), M15 (25%), H1 (20%), H4 (10%). Funzione ottimizzata: CalculateMultiTFStrength_MTF_Cached() per calcoli rapidi.

Layout a due righe + barra grafica : Riga 1 : Percentuali Buy/Sell con colori dinamici. Riga 2 : Trend bias + forza MTF + classificazione (Strong/Medium/Weak).

+ : Progress bar intuitiva (0–100%).

intuitiva (0–100%). Tooltip dettagliato con valori M15, H1, H4.

Auto-posizionamento e cornice ridimensionabile (240x110 px).

Nuovi input dedicati: DeltaHistogramBuyColor (Ask) DeltaHistogramSellColor (Bid)

Adatta il look al tuo tema grafico.

Nuovo parametro POC_BandWidthFactor (default: 1.5).

Disegno automatico di una fascia di prezzo attorno al POC.

Attivazione tramite flag POC_DrawBand .

Funzione GetBuySellPercentFast() : Calcolo rapido senza overhead.

: Calcolo rapido senza overhead. Cache MTF statica per ridurre ricalcoli.

Aggiornamenti selettivi solo su nuove candele.





✔ Decisioni più informate grazie alla conferma multi-timeframe

✔ Feedback visivo immediato con barra di forza intuitiva

✔ Personalizzazione estetica per adattarsi al tuo stile

✔ Riduzione del lag grazie alla cache ottimizzata

✔ Analisi contestuale con POC Band per aree di prezzo chiave

Scopri tutti i dettagli e scarica la versione 7.0

Buon Trading