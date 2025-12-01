Delta Fusion Pro 7.0: Potenza e Precisione per il Trading Intraday
Sistemi di Trading

1 dicembre 2025, 11:19
Francesco Secchi
Francesco Secchi
La nuova release Delta Fusion Pro 7.0 porta l’analisi dell’Order Flow e del Delta a un livello superiore. Con funzionalità avanzate e ottimizzazioni strutturali, questa versione è progettata per trader che vogliono decisioni più informate, performance elevate e un’interfaccia intuitiva.

deltafusionproV7

Novità Principali 

1. Sistema Multi-Timeframe Avanzato

  • Analisi aggregata M15 + H1 + H4: Combina più timeframe per una visione completa.
  • Cache intelligente: Aggiornamenti solo su nuove candele dei timeframe superiori.
  • Pesi configurabili: Current (45%), M15 (25%), H1 (20%), H4 (10%).
  • Funzione ottimizzata: CalculateMultiTFStrength_MTF_Cached() per calcoli rapidi.
2. Pannello di Controllo Potenziato
  • Layout a due righe + barra grafica:
    • Riga 1: Percentuali Buy/Sell con colori dinamici.
    • Riga 2: Trend bias + forza MTF + classificazione (Strong/Medium/Weak).
  • Progress bar intuitiva (0–100%).
  • Tooltip dettagliato con valori M15, H1, H4.
  • Auto-posizionamento e cornice ridimensionabile (240x110 px).
3. Personalizzazione Colori Delta Histogram
  • Nuovi input dedicati:
    • DeltaHistogramBuyColor (Ask)
    • DeltaHistogramSellColor (Bid)
  • Adatta il look al tuo tema grafico.
4. POC Band Opzionale
  • Nuovo parametro POC_BandWidthFactor (default: 1.5).
  • Disegno automatico di una fascia di prezzo attorno al POC.
  • Attivazione tramite flag POC_DrawBand .
5. Ottimizzazioni di Performance
  • Funzione GetBuySellPercentFast(): Calcolo rapido senza overhead.
  • Cache MTF statica per ridurre ricalcoli.
  • Aggiornamenti selettivi solo su nuove candele.
Vantaggi Operativi

✔ Decisioni più informate grazie alla conferma multi-timeframe
✔ Feedback visivo immediato con barra di forza intuitiva
✔ Personalizzazione estetica per adattarsi al tuo stile
✔ Riduzione del lag grazie alla cache ottimizzata
✔ Analisi contestuale con POC Band per aree di prezzo chiave

Scopri tutti i dettagli e scarica la versione 7.0

Buon Trading