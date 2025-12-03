Grid Manual - Creazione e gestione di una griglia di ordini

Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino alla chiusura.

✅ Funziona con ordini aperti in qualsiasi modo, anche da terminale mobile.

✅ Funziona con due tipi di griglie: "limit" e "stop".

✅ Funziona con due metodi per calcolare la spaziatura della griglia: fissa e dinamica (basata sull'indicatore ATR).

✅ Consente di modificare le impostazioni della griglia degli ordini aperti.

✅ Mostra il livello di pareggio di ogni griglia di ordini sul grafico.

✅ Mostra il margine di profitto per ogni griglia di ordini.

✅ Ti consente di chiudere gli ordini redditizi dalla griglia con un clic.

✅ Ti permette di chiudere ogni griglia di ordini con un clic.

✅ Ha una funzione di trailing stop.

✅ Ha una funzione di trasferire gli ordini di stop loss al livello di pareggio della griglia.

✅ Sposta automaticamente il take profit rispetto al livello di pareggio della griglia dell'ordine (solo nella modalità griglia limite, la distanza dipende dal tipo di calcolo selezionato: "Conservativo" o "Aggressivo").

✅ Può gestire fino a 20 griglie di ordini, ognuna delle quali può contenere fino a 100 ordini.