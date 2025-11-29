Pannello commerciale - griglia degli ordini

0
3
Come faccio ad aprire una griglia di ordini?
Vai alla sezione "Griglia degli ordini" e seleziona:
1️⃣ Tipo - Limite o Stop,
2️⃣ Quantità,
3️⃣ Volume,
4️⃣ Step,
5️⃣ Take Profit,
6️⃣ Stop Loss.
✅ Fatto! Ora, ogni volta che apri un ordine o una posizione, TradePanel creerà una griglia di ordini per esso.
Ad esempio, sono state impostate le seguenti impostazioni:
1️⃣ Tipo di griglia - Limite,
2️⃣ Quantità - 5 ordini,
3️⃣ Volume - Progressione geometrica,
4️⃣ Step - 200 punti,
5️⃣ Take Profit - il prezzo Take Profit dell'ordine principale,
6️⃣ Stop Loss - il prezzo Stop Loss dell'ordine principale.
Clicca sul pulsante Apri vendita e TradePanel aprirà una posizione con una griglia di ordini: