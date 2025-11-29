Pannello commerciale - griglia degli ordini
Pannello commerciale - griglia degli ordini

29 novembre 2025, 05:36
Alfiya Fazylova
Alfiya Fazylova
Come faccio ad aprire una griglia di ordini?

Vai alla sezione "Griglia degli ordini" e seleziona:

1️⃣ Tipo - Limite o Stop,

2️⃣ Quantità,

3️⃣ Volume,

4️⃣ Step,

5️⃣ Take Profit,

6️⃣ Stop Loss.

✅ Fatto! Ora, ogni volta che apri un ordine o una posizione, TradePanel creerà una griglia di ordini per esso.

Ad esempio, sono state impostate le seguenti impostazioni:

1️⃣ Tipo di griglia - Limite,

2️⃣ Quantità - 5 ordini,

3️⃣ Volume - Progressione geometrica,

4️⃣ Step - 200 punti,

5️⃣ Take Profit - il prezzo Take Profit dell'ordine principale,

6️⃣ Stop Loss - il prezzo Stop Loss dell'ordine principale.


Clicca sul pulsante Apri vendita e TradePanel aprirà una posizione con una griglia di ordini: