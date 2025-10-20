Il modo migliore per scalping oro (XAUUSD M1)

L'oro è uno strumento di trading eccellente. Offre un'elevata volatilità e commissioni sui futures tra le più basse. Il trading sull'oro non si limita alle strategie di trend following a lungo termine. Anche le strategie di scalping sono eccellenti per l'oro.





Prendiamo due medie mobili e costruiamo un canale. Non siamo interessati solo al canale in sé, ma anche alla direzione delle medie mobili. Naturalmente, è possibile creare un canale di questo tipo a partire da qualsiasi indicatore si abbia a disposizione; fornirò i parametri alla fine dell'articolo. Ma consiglio di evitare questa seccatura e di utilizzare questo indicatore gratuito .





L'essenza del sistema: XAUUSD M1. Per aprire un'operazione di scalping, abbiamo bisogno di una barra a un minuto che tocchi il limite inferiore del canale e chiuda sopra il limite superiore. Durante questo periodo, le medie mobili che formano il canale dovrebbero puntare verso l'alto. Apriremo l'operazione dopo aver rotto il massimo di questa barra. Nell'immagine, ho contrassegnato il punto di ingresso con una linea bianca. Il sistema è molto intelligente. Esplora il grafico e vedrai come queste semplici condizioni filtrano la maggior parte delle operazioni in perdita.









Prenderemo profitto a una distanza di 2-3 larghezze di canale. È possibile utilizzare uno stop loss dinamico. Non mantenere la posizione se il prezzo rompe il minimo della barra che ha generato il segnale di ingresso!





Ecco un esempio di vendita. Vorrei sottolineare che questo avviene durante il forte trend rialzista che stiamo osservando attualmente.





Parametri indicatori





Due medie mobili sono uno strumento semplice ma potente per determinare i punti di uscita. La chiave del successo è la loro corretta combinazione e il rispetto delle regole di gestione del rischio. Questo indicatore MQL5 semplifica il processo inviando segnali in tempo reale. Esegui sempre un backtest della tua strategia prima di utilizzarla.



