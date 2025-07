Watson Envelope Indicator per MT5 – Segnali di trend dinamici



Il Watson Envelope Indicator per MT5, sviluppato da Lux Algo, utilizza la regressione kernel per modellare il comportamento del prezzo e creare bande dinamiche. A differenza delle semplici medie mobili, questo strumento si adatta in tempo reale, offrendo una chiara visione delle zone di supporto e resistenza che si modificano in base alla volatilità del mercato.

Segnali del Watson Envelope Indicator



Il Watson Envelope Indicator per MT5 genera segnali quando il prezzo interagisce con le sue bande adattive. Queste bande si espandono o si contraggono in base alla volatilità. Una freccia rossa appare quando il prezzo raggiunge la banda superiore, segnalando una possibile inversione ribassista. Una freccia verde vicino alla banda inferiore indica una possibile esaurimento rialzista. Questi segnali non si ridisegnano, garantendo indicazioni affidabili ai trader.







La distanza tra il prezzo e le bande, insieme ai cambi di colore, aiuta a valutare i rischi di breakout o le opportunità di ritorno alla media. Che tu stia facendo scalping, trading intraday o analizzando i trend di più lungo termine, il Watson Envelope Indicator si adatta a diverse strategie di trading.