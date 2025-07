Ciao trader!



Se stai cercando un Expert Advisor che non entri a mercato a caso solo per sembrare attivo, ma che segua una strategia solida e ben strutturata, allora dai un’occhiata a Scalper Investor EA.

Si tratta di un EA multivaluta già pronto per operare con una strategia di inversione ben studiata, e che a breve riceverà un aggiornamento con una strategia trend-following.





È scalping, tesoro! Facciamo a pezzi questo mercato! Scopri come nel dettaglio?!

Alla data di pubblicazione, l’EA è completamente ottimizzato per lavorare con una logica di inversione. Utilizza il canale di Keltner come base operativa, insieme a un set moderno di filtri per individuare i punti di svolta del mercato con precisione.

Niente ingressi a caso — solo segnali validi, filtrati con logica e rigore tecnico.

La strategia si basa sul rientro dei prezzi all’interno del canale, filtrando i segnali secondo criteri come: volatilità, forza del segnale, direzione del trend, spread, slippage, e altri parametri. Inoltre, evita di operare in orari "morti" come i rollover o durante fasi di mercato poco liquido.





Cosa offre la strategia di inversione:



Supporta 11 coppie di valute: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Timeframe selezionabili: M15 o H1

Ogni operazione è protetta da uno stop loss

Nessun martingala, nessun averaging — rischio sotto controllo

Stop loss dinamico per una gestione flessibile della posizione

Massima perdita configurabile (es. massimo drawdown del 5%)

Solo un’operazione per simbolo attivo — nessun sovraccarico

Compatibile con conti personali e Prop Firm

Deposito minimo consigliato: 500 USD

Leva finanziaria minima: 1:30 o superiore

Tipo di conto consigliato: RAW, ECN, PRO, ZERO... o qualsiasi conto con spread ridotto e esecuzione diretta sul mercato (il nome varia in base al broker)

In arrivo: Strategia trend-following (in fase di sviluppo)



Attualmente stai acquistando solo la strategia di inversione. La seconda strategia — trend-following — è in fase di sviluppo e sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento entro 1–2 mesi. Questo modulo permetterà all’EA di identificare la direzione del trend e aprire operazioni seguendo il movimento principale — ideale per strumenti volatili come l’oro (XAUUSD), le coppie con lo JPY, le criptovalute (BTC) e altri asset amati dai trader di tendenza.

Nota bene: Al momento stai pagando solo per la strategia di inversione. Quando verrà rilasciata la strategia trend, il prezzo dell’EA raddoppierà (rispetto al prezzo attuale di lancio).

Entrare ora significa accedere a tutto il pacchetto futuro a un prezzo vantaggioso. Scalper Investor EA non è un bot generico con strategie riciclate. È un progetto serio, con ambizione e una visione a lungo termine. Sono previste nuove strategie, portafogli ottimizzati e miglioramenti continui.

E con ogni aggiornamento, anche il prezzo salirà passo dopo passo. La vera domanda è: vuoi entrare ora o preferisci pagare di più dopo?