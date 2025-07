Control Panel - Video Guida alle impostazioni e funzioni

Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizione, se la differenza di posizionamento misurata in lotti sarà di tipo Hedge Buy sul pannello di controllo sarà disponibile il dato h/B: e il valore di lotto, se di tipo Hedge Sell sarà disponibile il dato h/S: con il valore di lotto. Si possono chiudere posizioni in profitto o in perdita oppure passare alla chiusura totale in qualsiasi momento, impostare o cancellare ordini pendenti, tutte le funzioni sono disponibili in modalità manuale e automatica. Control Panel ha integrato un sistema di visualizzazione dei profitti/perdite con report giornaliero, settimanale e mensile ed il totale dei profitti per ogni singolo mercato o dell'intero account. Sul grafico sono disponibili le Open Price delle posizioni Buy ( linea blu ), Sell ( linea rossa ) e se presente del posizionamento Hedge ( linea oro ). Si possono impostare take profit ( linea blu tratteggiata ) e stop loss ( linea rossa tratteggiata ) virtuali basati sul raggiungimento di un determinato prezzo o profitto, impostare la cancellazione degli ordini pendenti al raggiungimento del target impostato ed impostare notifiche sullo smartphone per monitorare il profitto o la perdita ad un valore ed una frequenza impostati. Offre anche la possibilità di aprire una prima singola posizione per mercato basata sulla ricezione del segnale generato dall'indicatore Ichimoku, RSI e Moving Average su cui lavorare successivamente con il trade pad fino al raggiungimento del profitto.

Capitolo 1 - Attivare Control Panel sui Mercati Finanziari

Capitolo 2 - Impostare il Lotto operativo di Control Panel

Capitolo 3 - Abilitare l'auto trading di Control Panel

Capitolo 4 - Impostazione di Profit Control della sezione Market Settings

Capitolo 5 - Attivazione e impostazione di Automatic Close per la sezione Market

Capitolo 6 - Attivare Delete Pending per la sezione Market

Capitolo 7 - Personalizzare il testo commento delle posizioni

Capitolo 8 - Attivazione e impostazione di Profit Control per la sezione Account

Capitolo 9 - Attivazione e impostazione di Automatic Close per la sezione Account

Capitolo 10 - Attivazione della funzione Delete Pending nella sezione Account Settings

Capitolo 11 - Attivazione e impostazioni di Ichimoku Signal

Capitolo 12 - Attivazione e impostazioni di RSI Signal

Capitolo 13 - Attivazione e impostazioni di Moving Average Signal

Capitolo 14 - Attivazione e impostazione del Take Profit e lo Stop Loss per le posizioni Buy

Capitolo 15 - Attivazione e impostazione del Take Profit e lo Stop Loss per le posizioni Sell

Capitolo 16 - Attivazione e impostazione del Take Profit e lo Stop Loss per le posizioni Hedge

Capitolo 17 - Attivazione e disattivazione del pannello dati dal grafico

Capitolo 18 - Attivazione e disattivazione della cronologia profitto di tutti i mercati dal grafico

Capitolo 19 - Impostare il Magic Number per il supporto ad altri Expert

Capitolo 20 - Funzione dei pulsanti dell'area Buy

Capitolo 21 - Come leggere i dati dell'area Buy

Capitolo 22 - Funzione dei pulsanti dell'area Sell

Capitolo 23 - Come leggere i dati dell'area Sell

Capitolo 24 - Chiudere tutte le posizioni presenti sul mercato

Capitolo 25 - Come leggere i dati dell'area All Trade

Capitolo 26 - Aprire posizioni Buy e Sell dal Trade Pad

Capitolo 27 - Piazzare ordini pendenti Buy Sell, Stop e Limit

Capitolo 28 - Lettura dei dati presenti sul pannello

Capitolo 29 - Lettura delle Linee Open Price in un posizionamento Hedge Sell

Capitolo 30 - Passare da un posizionamento di tipo Hedge Buy ad un posizionamento di tipo Hedge Sell

Capitolo 31 - Incrementare un posizionamento Hedge per rendere la Open Price Average Accessibile

Capitolo 32 - Incrementare un posizionamento di tipo Hedge Buy

Capitolo 33 - Incrementare un posizionamento di tipo Hedge Sell

Capitolo 34 - Visualizzare il report operazioni chiuse di Control Panel

Contro Panel possiede tutti i strumenti necessari per gestire ogni singolo mercato in modalità automatica e manuale nel breve e lungo periodo rendendo semplice e comprensibile la strategia da intraprendere per ottimizzare al massimo i propri investimenti, è uno strumento professionale dal codice pulito e stabile di cui sarà impossibile fare a meno non appena comprese le potenzialità che offre.

Control Panel offre funzioni aggiuntive non disponibili sulle comuni piattaforme, funzioni che i studi basati su anni di esperienza hanno rilevato fondamentali alla gestione del proprio portafoglio investiario





Control Panel è disponibile per la prova Gratuita, per il Noleggio e l'Acquisto in due versioni:

Control Panel MT5 | Control Panel MT4