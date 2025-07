Come installare la guida C&D

Buon pomeriggio !

La prima cosa che devi fare è assicurarti che il tuo broker abbia spread bassi.

Di solito nel mercato reale lo spread è di circa 0 - 0,3 PIPS per EURUSD,GBPUSD,EURGBP

Per quanto mi riguarda, uso Tickmill e ti consente di utilizzare una tale diffusione.

La scelta di un broker dipende dal tuo paese di residenza e cittadinanza.

Puoi sempre eseguire un controllo in MT5 con quotazioni e spread reali con una qualità del 100% per il tuo broker.

MT4 non consente di ottenere tali risultati senza l'utilizzo di software di terze parti.

Successivamente, dovrai configurare MT5 e aggiungere 2 set standard di URL, come mostrato nell'immagine

Di norma, la maggior parte dei sistemi di trading MQL utilizza già questi URL e forse sono già presenti nella tua configurazione MT5.

Le notizie di notte non sono la migliore avventura, perché. il mercato può avere una forte mossa in qualsiasi direzione.

La reazione del mercato alla notizia è quasi impossibile da prevedere, quindi cerchiamo di evitare notizie forti.

Nella finestra delle impostazioni di sistema che si apre, seleziona la scheda "input" e carica le impostazioni di sistema per la coppia di valute corrispondente.

In caso di domande, posso sempre aiutarti personalmente tramite AnyDesk.

Usiamo bassi rischi e commerciamo in tempi calmi.

Noi non utilizzare Grid o Martingale , quindi non abbiamo bisogno di un enorme deposito per sostenere sempre i drawdown.