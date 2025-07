Questo è quasi il Santo Graal: indicatore di intervallo medio giornaliero per MT5!

Comprendere la volatilità del mercato è la chiave per un trading di successo nel Forex, e il range medio giornaliero (ADR) è uno degli indicatori più importanti.

Tuttavia, molti strumenti, come ATR e ADR, spesso non sono abbastanza precisi per prendere decisioni in tempo reale.

Per questo motivo, abbiamo creato l’ADR Bar Indicator per MT5 — uno strumento semplice ma potente, che offre ai trader una visione chiara e aggiornata del range medio giornaliero.

Modalità statica : calcola l’ADR a partire dal prezzo di apertura del giorno, con livelli chiari al 50% e al 100% come riferimento.

Modalità dinamica: calcola l’ADR in base al massimo e al minimo del giorno, offrendo una prospettiva più flessibile e attuale del mercato.

Un contatore di pip integrato mostra in tempo reale la percentuale dell’ADR già raggiunta — questo aiuta i trader a individuare le zone di esaurimento del mercato e a prendere decisioni più consapevoli per entrare o uscire dalle operazioni.