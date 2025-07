Chill and Dream

Ciao a tutti!

La maggior parte dei sistemi di trading nel mercato dei cambi usa troppi rischi per ottenere profitti.

Tali sistemi di solito includono una strategia Grid o Martingale. Il mercato è pieno di tali sistemi.

Il mercato dei cambi è sostanzialmente costituito principalmente da sistemi automatizzati e robot.

È così, perché il robot non ha psicologia e non si stanca mai al lavoro. I robot sono molto veloci e precisi e puoi sempre controllare la tua strategia sulle quotazioni storiche.

Fortunatamente, ne abbiamo per MT5 e li utilizziamo al meglio.

La strategia Grid o Martingale presuppone sempre un colpo impreciso nel trend, questi sistemi possono sempre rompere il tuo deposito e questo sarà fatale.

A poco a poco, è molto probabile che realizzino un profitto, poiché c'è sempre rumore nel mercato e il mercato spesso torna alle sue posizioni.

Ma non appena ci sarà una notizia forte o un cambiamento importante in senso economico, il mercato reagirà ad essa.

Ad esempio, prendiamo gli ultimi eventi per il petrolio o l'oro, i mercati hanno reagito all'aumento dell'inflazione del dollaro, proprio come lo stesso indice del dollaro ha reagito all'emergere di un conflitto militare in Ucraina.

Inoltre, ad esempio, puoi aprire un grafico dello yen giapponese rispetto al dollaro o alla sterlina, tutti questi eventi hanno fatto sì che gli investitori avessero un atteggiamento negativo nei confronti dello yen, la fiducia è fortemente diminuita e l'indice di questa valuta è fortemente diminuito.

Tutti questi eventi colpiscono molto duramente le tasche e i depositi degli utenti che usano la Griglia o la Martingala, perché. il mercato non torna.

L'unica domanda è se il tuo deposito resisterà a un tale carico e quanto gravi rischi hai utilizzato in precedenza.

Molti diranno che in tali situazioni è meglio usare il blocco della posizione. Ma è come se tu stesso chiudessi manualmente una posizione del genere, è sempre un fallimento.

Il blocco aumenta solo le commissioni di risparmio e gli swap e richiede sempre più denaro nel tempo.

Pertanto, non tendiamo mai a usare Griglie o Martingale (per me ora sono la stessa cosa)

Ecco perché il sistema Chill&Dream non utilizza mai questo tipo di strategia.

L'obiettivo principale è ottenere profitti a lungo termine e graduali. Non abbiamo fretta di diventare milionari. Questo è un mercato tranquillo e notturno dove possiamo sempre rilassarci e non preoccuparci del deposito.

Abbiamo sempre un SL fisso e seguiamo il trend cambiando solo il livello TP. Tutto ciò consente di sfruttare efficacemente le condizioni di mercato di notte.

Inoltre, abbiamo già un filtro per le notizie integrato, un enorme filtro di diffusione, tutto ciò ti consente di fare trading con calma, anche nelle attuali condizioni di mercato, quando tutto è così irrequieto nel mondo.

Ad oggi, sono disponibili tre coppie di valute e si tratta di tre impostazioni separate per ciascuna coppia di valute.

Il parametro di rischio consente di determinare il drawdown massimo consentito. Questa è solo una protezione aggiuntiva, il mercato non raggiungerà mai tali valori.

In effetti, il drawdown è più di 3 volte inferiore al livello di rischio che utilizziamo.

Pertanto, il rapporto tra profitti e perdite è sempre molto buono, circa 3 a 1. Ciò è dimostrato anche dall'alto livello di ProfitFactor quando si testano quotazioni e spread reali.

In base alla mia esperienza, consiglio sempre di utilizzare broker con spread bassi per avere le posizioni più accurate

Inoltre, non è necessario utilizzare un ping basso, perché gli ordini in sospeso saranno già sul server del broker