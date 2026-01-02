SignauxSections
Benjamin Greulich

Softride Worldwide FP

Benjamin Greulich
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
7 (77.77%)
Perte trades:
2 (22.22%)
Meilleure transaction:
7.70 EUR
Pire transaction:
-4.16 EUR
Bénéfice brut:
10.44 EUR (595 pips)
Perte brute:
-5.62 EUR (435 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.70 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
40.82%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
2 (22.22%)
Courts trades:
7 (77.78%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
0.54 EUR
Bénéfice moyen:
1.49 EUR
Perte moyenne:
-2.81 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4.16 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.58 EUR
Maximal:
4.49 EUR (0.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.14% (4.27 EUR)
Par fonds propres:
0.38% (12.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD.r 6
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD.r 4
AUDCAD.r 1
NZDCAD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD.r 30
AUDCAD.r 74
NZDCAD.r 56
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.70 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.74 EUR
Perte consécutive maximale: -4.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Dear Investor,

I would like to share my pullback grid strategy (without SL) for more currencies.

Instructions for subscribing to the signals can be found here: How to Subscribe to a MT5 Signal. You will need a VPS or a dedicated server, and I can assist with the installation if you are new.

Feel free to ask any questions or contact me on Telegram: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (please avoid sending voice messages or just "Hi," as often done by scammers). Alternatively, you can also send me a message here on mql5.

This account operates a risky mean-reversal grid strategy, which carries a high risk of significant drawdowns.

Minimum account size: 2500 $/€ or an equivalent amount in another currency.

This strategy works well for copying via an mql5 signal; latency is not a critical factor.

Important: Please withdraw your profits every month, as this strategy carries a risk of destroying your account!

I look forward to helping and guiding you, so you don't waste money unnecessarily.

Best regards,
Benjamin


Aucun avis
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
