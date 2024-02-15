SignauxSections
Thang Chu

Nexus Bitcoin Scalper

Thang Chu
0 avis
Fiabilité
84 semaines
1 / 85K USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 030
Bénéfice trades:
455 (44.17%)
Perte trades:
575 (55.83%)
Meilleure transaction:
125.86 USD
Pire transaction:
-62.77 USD
Bénéfice brut:
7 056.04 USD (40 808 587 pips)
Perte brute:
-7 267.57 USD (41 615 642 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (135.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.63 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
41.70%
Charge de dépôt maximale:
5.54%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
806 (78.25%)
Courts trades:
224 (21.75%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
15.51 USD
Perte moyenne:
-12.64 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-245.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-283.50 USD (10)
Croissance mensuelle:
-10.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
606.94 USD
Maximal:
1 166.50 USD (164.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.61% (1 166.50 USD)
Par fonds propres:
24.50% (47.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1030
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -807K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.86 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +135.78 USD
Perte consécutive maximale: -245.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 658
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
Aucun avis
2025.02.05 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.05 18:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.03 17:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.23 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.19 08:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.17 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.15 02:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.08 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.06 02:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.05 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.03 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.01 17:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.31 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.27 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.25 00:28
Share of days for 80% of growth is too low
