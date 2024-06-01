SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nexus Stock Indices
Thang Chu

Nexus Stock Indices

Thang Chu
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
757
Bénéfice trades:
397 (52.44%)
Perte trades:
360 (47.56%)
Meilleure transaction:
259.86 USD
Pire transaction:
-108.81 USD
Bénéfice brut:
7 989.14 USD (5 021 639 pips)
Perte brute:
-7 112.74 USD (4 254 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (168.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
612.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
32.38%
Charge de dépôt maximale:
16.29%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
757 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
20.12 USD
Perte moyenne:
-19.76 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-627.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-627.62 USD (14)
Croissance mensuelle:
27.26%
Prévision annuelle:
330.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
675.55 USD
Maximal:
1 167.41 USD (149.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.11% (1 169.64 USD)
Par fonds propres:
9.44% (153.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 259
US30 184
JP225 167
USTEC 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 -61
US30 310
JP225 192
USTEC 436
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 23K
US30 247K
JP225 271K
USTEC 226K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +259.86 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +168.11 USD
Perte consécutive maximale: -627.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 93
ICMarketsSC-MT5
7.83 × 942
ICMarketsSC-MT5-2
13.27 × 4519
ICMarketsEU-MT5-2
20.53 × 19
Aucun avis
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 18:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 20:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 348 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.12 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.15 18:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.10 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.09 22:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.05 23:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.05 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.04 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.03 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
