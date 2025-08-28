SignauxSections
Thang Chu

Gold Trend X

Thang Chu
1 avis
Fiabilité
60 semaines
1 / 230 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 228%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
482
Bénéfice trades:
241 (50.00%)
Perte trades:
241 (50.00%)
Meilleure transaction:
414.41 USD
Pire transaction:
-134.52 USD
Bénéfice brut:
12 807.35 USD (509 044 pips)
Perte brute:
-7 807.92 USD (284 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 148.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 293.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
41.26%
Charge de dépôt maximale:
4.29%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
5.12
Longs trades:
380 (78.84%)
Courts trades:
102 (21.16%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
10.37 USD
Bénéfice moyen:
53.14 USD
Perte moyenne:
-32.40 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-160.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-627.54 USD (6)
Croissance mensuelle:
42.36%
Prévision annuelle:
513.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.58 USD
Maximal:
976.37 USD (27.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.82% (843.83 USD)
Par fonds propres:
6.76% (32.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 482
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 225K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +414.41 USD
Pire transaction: -135 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 148.93 USD
Perte consécutive maximale: -160.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 3
Eightcap-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.86 × 7
Exness-MT5Real3
1.95 × 21
ICTrading-MT5-4
2.43 × 92
MilliyFXGlobal-Server
2.56 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 1141
RazeGlobalMarkets-Server
3.00 × 25
DNAMarkets-Real
3.50 × 212
Axiory-Live
4.35 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.86 × 591
FusionMarkets-Live
5.79 × 133
ICMarketsSC-MT5-4
6.23 × 632
GemTradeCo-Live
6.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.71 × 45
Tickmill-Live
8.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
8.86 × 51
Darwinex-Live
9.24 × 42
FBS-Real
9.50 × 8
OxSecurities-Live
10.00 × 2
VantageInternational-Live
13.47 × 310
Ava-Real 1-MT5
14.00 × 4
3 plus...
Note moyenne:
Jhon Garcia
46
Jhon Garcia 2025.08.28 13:04   

Very unkind trader

2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.04 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 07:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.15 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.07 02:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.26 16:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.09 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Share of trading days is too low
2024.08.06 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.04 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.04 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.04 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.04 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
