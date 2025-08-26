SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VishnuPROTrader
Naimeshkumar Jayantibhai Patel

VishnuPROTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
163 (49.84%)
Perte trades:
164 (50.15%)
Meilleure transaction:
86.95 AUD
Pire transaction:
-60.45 AUD
Bénéfice brut:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Perte brute:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (108.36 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.23 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
27.40%
Charge de dépôt maximale:
22.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
116 (35.47%)
Courts trades:
211 (64.53%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 AUD
Bénéfice moyen:
10.94 AUD
Perte moyenne:
-10.83 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-187.42 AUD)
Perte consécutive maximale:
-187.42 AUD (10)
Croissance mensuelle:
-24.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.84 AUD
Maximal:
272.42 AUD (28.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.34% (272.42 AUD)
Par fonds propres:
16.11% (135.24 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
EURUSD 108
BTCUSD 35
XAGUSD 2
USDJPY 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 114
EURUSD -81
BTCUSD -8
XAGUSD 0
USDJPY -17
USDCHF -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 103
EURUSD -283
BTCUSD -108K
XAGUSD -3
USDJPY -462
USDCHF -212
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.95 AUD
Pire transaction: -60 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +108.36 AUD
Perte consécutive maximale: -187.42 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 331
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 178
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.14 × 77
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1556
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Eightcap-Live
1.26 × 236
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
52 plus...
only for study only
Aucun avis
2025.09.24 16:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
