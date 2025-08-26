- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
163 (49.84%)
Perte trades:
164 (50.15%)
Meilleure transaction:
86.95 AUD
Pire transaction:
-60.45 AUD
Bénéfice brut:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Perte brute:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (108.36 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.23 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
27.40%
Charge de dépôt maximale:
22.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
116 (35.47%)
Courts trades:
211 (64.53%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 AUD
Bénéfice moyen:
10.94 AUD
Perte moyenne:
-10.83 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-187.42 AUD)
Perte consécutive maximale:
-187.42 AUD (10)
Croissance mensuelle:
-24.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.84 AUD
Maximal:
272.42 AUD (28.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.34% (272.42 AUD)
Par fonds propres:
16.11% (135.24 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|EURUSD
|108
|BTCUSD
|35
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|114
|EURUSD
|-81
|BTCUSD
|-8
|XAGUSD
|0
|USDJPY
|-17
|USDCHF
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|103
|EURUSD
|-283
|BTCUSD
|-108K
|XAGUSD
|-3
|USDJPY
|-462
|USDCHF
|-212
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +86.95 AUD
Pire transaction: -60 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +108.36 AUD
Perte consécutive maximale: -187.42 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.70 × 178
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 184
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Darwinex-Live
|1.14 × 77
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1556
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Eightcap-Live
|1.26 × 236
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
