Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent6 0.00 × 2 Ava-Real 3 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 8 XMGlobal-Real 26 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 4 RoboForex-ECN 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Axi-US03-Live 0.43 × 7 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou