Signaux / MetaTrader 4 / Good Gain Right Risk
Eliezer Forlin

Good Gain Right Risk

Eliezer Forlin
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 393
Bénéfice trades:
1 116 (80.11%)
Perte trades:
277 (19.89%)
Meilleure transaction:
191.12 EUR
Pire transaction:
-37.13 EUR
Bénéfice brut:
2 258.52 EUR (125 281 pips)
Perte brute:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (85.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
210.71 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.97%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
7.82
Longs trades:
734 (52.69%)
Courts trades:
659 (47.31%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.84 EUR
Bénéfice moyen:
2.02 EUR
Perte moyenne:
-3.93 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-149.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-149.57 EUR (8)
Croissance mensuelle:
11.27%
Prévision annuelle:
136.80%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
149.57 EUR (4.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.21% (149.57 EUR)
Par fonds propres:
15.99% (525.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 957
USDJPY 435
GBPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 849
USDJPY 484
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 19K
USDJPY 22K
GBPUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +191.12 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +85.28 EUR
Perte consécutive maximale: -149.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 plus...
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
Aucun avis
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Good Gain Right Risk
75 USD par mois
40%
0
0
USD
3.4K
EUR
25
97%
1 393
80%
100%
2.07
0.84
EUR
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.