- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 393
Bénéfice trades:
1 116 (80.11%)
Perte trades:
277 (19.89%)
Meilleure transaction:
191.12 EUR
Pire transaction:
-37.13 EUR
Bénéfice brut:
2 258.52 EUR (125 281 pips)
Perte brute:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (85.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
210.71 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.97%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
7.82
Longs trades:
734 (52.69%)
Courts trades:
659 (47.31%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.84 EUR
Bénéfice moyen:
2.02 EUR
Perte moyenne:
-3.93 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-149.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-149.57 EUR (8)
Croissance mensuelle:
11.27%
Prévision annuelle:
136.80%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
149.57 EUR (4.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.21% (149.57 EUR)
Par fonds propres:
15.99% (525.52 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|435
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|849
|USDJPY
|484
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|19K
|USDJPY
|22K
|GBPUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +191.12 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +85.28 EUR
Perte consécutive maximale: -149.57 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
52 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
75 USD par mois
40%
0
0
USD
USD
3.4K
EUR
EUR
25
97%
1 393
80%
100%
2.07
0.84
EUR
EUR
16%
1:500